Dans le cadre de l'abandon progressif du réseau cuivre en France, qui doit s'achever d'ici 2030, SFR franchit une nouvelle étape. L'opérateur a commencé à informer certains de ses clients ADSL que leur service de télévision traditionnel sera coupé à partir du 30 octobre 2025. Cette opération, qui concernerait pour l'instant des zones autour de Metz et Saint-Quentin, entraîne des changements majeurs pour les abonnés, mais ouvre aussi des droits.

Moins de chaînes et un nouveau décodeur

La conséquence la plus visible pour les utilisateurs affectés est une modification profonde de leur offre TV. Le changement, présenté par SFR comme une "évolution", implique plusieurs points :

Un changement de matériel : Les abonnés devront troquer gratuitement leur décodeur ADSL traditionnel contre un nouveau boîtier, la Connect TV, qui fonctionne sous Android TV.





Une offre de chaînes réduite : C'est le principal inconvénient. Le bouquet TV passera d'un minimum de 160 chaînes à seulement 80 chaînes.





La fin des options : Les bouquets TV payants et autres options souscrites via l'ancien système ne seront plus disponibles.

La bascule technologique de l'IPTV vers l'OTT

Ce changement de matériel et d'offre s'explique par une évolution technique majeure. SFR abandonne la diffusion en IPTV, où le flux TV bénéficiait d'un canal prioritaire sur le réseau cuivre, pour une diffusion en OTT (Over-The-Top). Concrètement, la télévision sera désormais diffusée directement via la connexion internet, de la même manière qu'une plateforme comme Netflix ou YouTube. Si cette technologie est plus moderne, elle pourrait poser des problèmes de qualité pour les foyers ayant un faible débit ADSL, car le flux TV consommera une partie de la bande passante.

Vos droits en tant que consommateur

Cette modification de l'offre est considérée comme un changement unilatéral du contrat qui vous lie à SFR. À ce titre, la loi vous protège. Conformément à l’article L224-33 du Code de la Consommation, vous disposez du droit de résilier sans frais votre abonnement. Ce droit peut être exercé dans un délai de 4 mois à compter de la réception de l'email vous informant du changement. C'est une porte de sortie pour les clients qui refuseraient ces nouvelles conditions, notamment la perte de la moitié de leurs chaînes.