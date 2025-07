On commence avec l'enceinte portable Teufel ROCKSTER CROSS.

Que ce soit en intérieur ou en extérieur, elle offre une grande durabilité grâce à son châssis flexible capable d’absorber les chocs. Sa certification IPX5 la protège efficacement contre les éclaboussures, et elle propose deux options d’installation pour s’adapter à toutes les situations.

Côté connectivité, elle intègre les technologies Bluetooth avec aptX et NFC, garantissant une transmission sans fil en qualité CD à partir de nombreuses sources comme Spotify, Deezer ou YouTube. Son système stéréo embarque deux tweeters, un caisson de basses et deux haut-parleurs passifs, assurant une restitution sonore riche et immersive.

Elle propose également des fonctionnalités pratiques, comme le mode Party, qui permet de connecter deux smartphones pour une lecture alternée, ou encore le mode Stéréo Connect, qui autorise l’appairage d’une seconde enceinte ROCKSTER CROSS pour une diffusion en stéréo étendue. Le kit mains-libres intégré permet de passer des appels sans fil et assure une compatibilité avec les assistants vocaux comme Google ou Siri.

Son autonomie peut atteindre jusqu’à 16 heures grâce à une batterie haute capacité, idéale pour une journée entière d’écoute.

Enfin, l’enceinte est pensée pour une utilisation facile au quotidien avec des commandes intuitives, une fonction batterie intégrée pour recharger d’autres appareils, une entrée AUX, un affichage du niveau de batterie et une sangle de transport.

La Teufel ROCKSTER CROSS est à retrouver sur le site officiel à 229,99 € au lieu de 349,99 €, soit une remise de 34 %.



Retrouvez également les articles suivants à prix réduit sur le site officiel Teufel :

Et ne manquez pas non plus tous nos autres articles dédiés au Prime Day :