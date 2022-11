Depuis début septembre, les abonnés Canal+ n'ont plus accès aux chaînes TV de la TNT de TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI). La négociation des accords de diffusion a tourné court, Canal refusant de verser le montant réclamé, jugé trop élevé.

Si l'interruption de la diffusion des chaînes du groupe avait conduit à trouver rapidement un terrain d'entente lors des précédentes discussions en 2018, TF1 ne compte pas céder cette fois-ci. L'abandon de sa fusion avec M6 l'oblige à trouver de nouvelles recettes pour assurer son avenir, quitte à perdre de l'audience dans l'immédiat.

D'autres plateformes comme Molotov suivent de près l'affaire et se lanceraient sans doute dans une contestation similaire du montant réclamé par le groupe de Bouygues.

L'arrêt de la diffusion des chaînes télévisées dans les offres du groupe Canal a conduit à une baisse d'audience marquée en septembre et toujours forte en octobre, même si le recul se stabilise désormais.

La chaîne de télévision TF1 affronte un plus bas historique en terme d'audiences depuis deux mois, ce qui fait les affaires de France Télévisions, mais maintient le contact avec les annonceurs publicitaires grâce à des programmes forts et ciblés tels que Star Academy ou la fiction Les Combattantes.

Les abonnés et téléspectateurs ont toujours la possibilité d'accéder aux chaînes de TF1 par l'intermédiaire de la box de leur opérateur, par la TNT hertzienne si la couverture le permet ou via les applications et portails de TF1 sur Internet.

MyTF1, la porte de secours

Et justement, le prolongement de l'interruption de la distribution du signal conduit à un effet collatéral : si l'audience des chaînes TV est en baisse (à l'exception de LCI qui s'offre au contraire un record de part d'audience), le groupe TF1 a observé une forte hausse de l'utilisation de sa plateforme MyTF1, qui assure diffusion des chaînes et accès aux replays.

Le nombre de nouveaux inscrits est en hausse de 65% au mois d'octobre 2022 par rapport à la même période l'an dernier (sans précisions sur le nombre total d'utilisateurs du portail).

Le nombre de vidéos vues a progressé de 8% tandis que l'activité de VOD s'est renforcée de 60% en un an, principalement grâce à l'offre cinéma, selon Offre Media.

Situation toujours bloquée

Dans le même temps, l'audience des chaînes linéaires diffusées sur la plateforme a grimpé de 30%. Elle constitue en effet l'une des solutions proposées par TF1 pour pouvoir continuer de regarder ses chaînes de télévision.

Il reste toutefois possible d'accéder à toutes les chaînes de la TNT de TF1 via les mêmes satellites Astra que ceux de l'offre TNT Sat en faisant une recherche selon des paramètres prédéfinis qui permettront de retrouver la liste des chaînes au-delà des canaux 1000.

A une quinzaine de jours de l'ouverture de la Coupe du monde de Football 2022, rien ne semble bouger entre TF1 et Canal Plus, chacun campant sur ses positions. Les décisions de justice récentes n'ont pas permis de faire bouger les lignes. Pendant ce temps, Canal+ a signé des accords de distribution avec le groupe M6, sans esclandre.