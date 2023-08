Tout en promouvant sa vision de la liberté d'expression pour justifier les profonds changements dans le fonctionnement du réseau social Twitter depuis son rachat et désormais devenu X, le milliardaire Elon Musk ne s'embarrasse pas toujours de scrupules pour mettre en avant ses messages et réduire la visibilité de ceux qu'il n'apprécie pas.

De nouvelles modifications dans les coulisses du réseau social semblent avoir provoqué un ralentissement de l'accès sur X des réseaux sociaux concurrents et de certains médias parfois critiques de l'homme d'affaires.

Observé par les utilisateurs, le ralentissement de l'accès concerne aussi bien les nouveaux réseaux sociaux Bluesky (alternative décentralisée de Twitter, soutenue par le cofondateur Jack Dorsey) et Threads (créé par Meta) que divers sites tels que le New York Times (particulièrement critiqué par Elon Musk), Reuters, Facebook (le "combat" annoncé entre Elon Musk et Mark Zuckerberg est en train de tourner au pugilat de cour d'école) ou Substrack.

Concurrence freinée sur X / Twitter

Là où les temps d'accès étaient instantanés, il fallait compter mardi plusieurs secondes avant de les voir apparaître, tandis que d'autres sites se lançaient immédiatement sans problème.

Il n'a pas fallu longtemps pour faire émerger l'hypothèse que tout ceci soit plus qu'un simple incident technique et relève d'une action délibérée, même si la plateforme X a connu d'innombrables changements depuis son changement de propriétaire en novembre dernier, dont certains ont amené des perturbations plus ou moins longues et des effets collatéraux pas toujours maîtrisés.

Les sites ralentis sont revenus à la normale ce mercredi pour une partie des utilisateurs mais laissent craindre une volonté d'affaiblir la concurrence et la critique du réseau social.

Et ce d'autant plus que les ralentissements semblent volontaires. Des essais avec différentes URL relèvent que les liens raccourcis utilisés sur X pour accéder par exemple au New York Times provoquaient des temps d'accès plus longs que ceux d'autres sites utilisant le même système d'URL courte.

Bug ou feature ?

Cela suggère a priori une action volontaire du côté des serveurs du réseau social, affirme un expert en sécurité à CNN. Le New York Times a indiqué ne pas avoir eu d'explications à ce sujet mais s'inquiète déjà de la possible mise en place d'une "pression ciblée" sur certains médias.

Les autres acteurs concernés ne commentent pas plus cet incident observé depuis mardi mais certains notent une nouvelle fois une forme d'attitude hostile de la part de X / Twitter.

CNN rappelle que la plateforme avait tenté de bannir les liens pointant vers des services rivaux (notamment ceux de Meta mais aussi Mastodon, présenté comme une alternative pour les déçus du nouveau Twitter et les réfractaires à Elon Musk) en décembre dernier, avant de revenir sur sa décision face au tollé des utilisateurs.

Ces frictions interviennent à un moment où le réseau X cherche de nouvelles opportunités de revenus, à défaut de voir ceux de la publicité revenir aux niveaux précédant le rachat de Twitter par Elon Musk.

L'abonnement payant Twitter Blue peine à convaincre les utilisateurs et de grandes batailles sont en jeu pour monétiser les flux générés par les sites d'information mais aussi la récupération des données publiées afin d'entraîner les intelligences artificielles.

Plusieurs mesures ont été prises pour freiner le scraping des bots comme la limite du nombre d'impressions de tweets tandis qu'Elon Musk a indiqué qu'il comptait bien demander une compensation financière aux entreprises derrières les grandes IA génératives du moment tout en lançant la sienne avec xAI...qui sera sans doute alimentée par l'immense production des utilisateurs de X.