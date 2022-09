"Call of Duty sur PS5 : Sony pleurniche et refuse l'accord proposé par Microsoft"

L'affaire tourne au mélodrame : Sony ne digère visiblement pas le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft et focalise toute sa crispation sur la franchise Call of Duty.

Rappelons que Sony avait noué un contrat avec l'éditeur Activision afin de s'assurer non seulement du portage des épisodes majeurs de Call of Duty sur sa plateforme PlayStation, mais également afin d'obtenir des avantages divers : sortie anticipée sur PS4 ou PS5, bonus inédits en jeu ou avec la version physique sur console, DLCs spécifique...

Activision / Microsoft : un rachat record





L'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft (qui doit être validé d'ici la fin de l'été prochain), inquiète ainsi Sony. Bien évidemment, il est attendu que Microsoft conserve les franchises les plus populaires pour sa plateforme Xbox afin de donner l'avantage à ses Xbox Series S et Xbox Series X face à la PlayStation 5.

Mais dans pour le moment, le discours de Microsoft se veut rassurant : Phil Spencer, le patron de la division Xbox a ainsi précisé que les franchises continueront à être déployées sur toutes les consoles de salon et plateformes du marché. Les jeux vidéo proposés par Activision et Blizzard ne deviendront pas des exclusivités propres à Microsoft. Microsoft a une position assez neutre sur les exclusivités et n'hésite pas à féliciter les exclus PlayStation et Nintendo Switch lorsque l'occasion se présente. En contrepartie, Sony avait déjà payé certains éditeurs pour éviter que leurs titres ne se retrouvent dans le Xbox Game Pass de Microsoft.

Dans les faits, Microsoft n'a pas intérêt à avouer le contraire tant que les différents régulateurs n'ont pas donné leur feu vert pour le rachat... On avait d'ailleurs déjà vu un revirement de situation avec le rachat de Zenimax : Microsoft annonçait que le prochain Elder Scrolls serait proposé sur toutes les plateformes, avant de devenir une exclusivité Xbox Series quelques mois plus tard.

Pour rassurer Sony, Phil Spencer avait envoyé un courrier ainsi qu'un contrat signé indiquant que Microsoft respecterait les engagements pris entre Activision et PlayStation (contrat valable encore 2 ans jusqu'en 2024) au sujet de Call of Duty en stipulant même qu'il pourrait courir encore "des années après la fin de l'accord en vigueur".

On pensait que cette main tendue vers Sony allait calmer le jeu... Jim Ryan s'est toutefois exprimé dans la Presse pour signifier que l'accord proposé n'est pas celui attendu et qu'il ne résout ainsi aucune crise.

Une perte pour les gamers mais surtout de revenus...

Selon lui, Microsoft aurait proposé que Call of Duty soit porté sur PlayStation jusqu'à 3 années après la fin de l'accord initial noué avec Activision. Le directeur indique qu'après 20 années de Call of Duty sur PlayStation, la proposition est tout simplement inadéquate à de nombreux niveaux et qu'elle ne tient pas compte de l'impact sur les joueurs.

Il devient clair que la franchise Call of Duty est des plus importantes pour Sony qui écoule des millions de jeux vidéo, mais réalise également des bénéfices importants via les commissions imposées aux microtransactions réalisées en jeu.

Toujours est-il que les fans de Sony pourront prochainement profiter de CoD Modern Warfare 2 et des mises à jour prévues sur le Battle Royale gratuit Call of Duty Warzone.