À peine avons-nous commencé à nous habituer à la 5G que ses jours semblent déjà comptés dans l'esprit des géants de la tech. Lors de sa conférence annuelle Snapdragon Summit, Qualcomm a clairement indiqué que la prochaine grande étape de la connectivité mobile se préparait activement. Son PDG, Cristiano Amon, a mis une date sur ces ambitions : les premiers appareils de test 6G seront prêts « dès 2028 ».

2028, l'arrivée des premiers appareils

Il faut toutefois relativiser cette annonce : il ne s'agira pas de smartphones grand public disponibles à la vente. Ces premiers modèles seront des appareils "pré-commerciaux", conçus spécifiquement pour tester et démontrer les capacités de cette nouvelle technologie. Néanmoins, cette annonce marque une étape symbolique, confirmant une feuille de route que Samsung avait déjà esquissée dès 2020. Le calendrier se précise et l'industrie s'aligne.

Mais à quoi servira vraiment la 6G ?

La question est légitime, tant la 5G a peiné à trouver des usages véritablement révolutionnaires pour le consommateur moyen. Pour Cristiano Amon, la 6G ne sera pas qu'une simple amélioration des débits. « La différence entre la 5G et la 6G, au-delà de l’augmentation des débits, de la bande passante et de la quantité de données, c’est aussi un réseau doté d’intelligence, capable de perception et d’intégrer des données issues de capteurs ». Si la promesse reste encore un peu floue, l'idée est de créer un réseau qui ne se contente pas de transporter des données, mais qui les comprend et interagit avec le monde réel. Samsung, de son côté, avait même évoqué la possibilité d'afficher des hologrammes volumétriques réels.

L'intelligence artificielle au cœur du réseau

Le véritable moteur de la 6G sera l'intelligence artificielle. Le PDG de Qualcomm a longuement insisté sur la vision d'un futur où l'IA sera omniprésente, transformant chaque appareil en un "agent" intelligent. Pour que ce monde d'IA "hybride" (combinant la puissance du cloud et la réactivité des appareils locaux) fonctionne, un réseau ultra-performant et intelligent est indispensable. La 6G est donc conçue pour être la colonne vertébrale de cette nouvelle ère, en faisant le lien de manière transparente entre le cloud et les milliards d'appareils connectés.

L'industrie déjà en ordre de marche

Qualcomm n'est pas seul dans cette course. Un "6G Innovation Forum" a été fondé il y a quelques jours à l'initiative de l'opérateur américain Verizon. Ce groupe rassemble les plus grands noms du secteur, montrant que l'ensemble de l'écosystème se met en ordre de bataille :

L'objectif est de bâtir un écosystème ouvert et de définir des standards techniques mondiaux pour éviter la fragmentation. La marche forcée du progrès est en route, et elle est déjà tournée vers la fin de la décennie.