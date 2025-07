Le verdict annuel du magazine Fortune est tombé. Dans son prestigieux classement Global 500 pour l'année 2025, Apple glisse d'un rang, quittant la 7ème place pour atterrir à la 8ème. La firme à la pomme, bien que toujours solidement ancrée dans le top 10, se voit dépassée par une autre multinationale américaine, UnitedHealth Group, spécialisée dans le secteur de la santé. Ce n'est pas une surprise totale, puisque ce même chassé-croisé avait déjà eu lieu quelques semaines plus tôt dans le classement Fortune 500 purement américain.

Le nouveau top 10 mondial dominé par les USA et la Chine

Le sommet de l'économie mondiale reste partagé entre des mastodontes américains et chinois. Le géant de la distribution Walmart conserve sa première place, tandis qu'Amazon se maintient en deuxième position. La technologie, l'énergie et la santé composent le reste du peloton de tête.

Voici le classement des 10 plus grandes entreprises mondiales :

Walmart (États-Unis, grande distribution) Amazon (États-Unis, e-commerce) State Grid (Chine, énergie) Saudi Aramco (Arabie saoudite, énergie) China National Petroleum (Chine, énergie) Sinopec Group (Chine, énergie) UnitedHealth Group (États-Unis, santé) Apple (États-Unis, technologie) CVS Health (États-Unis, santé) Berkshire Hathaway (États-Unis, finance)

Un recul symbolique face au secteur de la santé

Le glissement d'Apple est avant tout symbolique de la montée en puissance d'autres secteurs. En étant doublée par UnitedHealth Group, la firme de Cupertino illustre la force croissante de l'industrie de la santé, qui place deux de ses représentants (avec CVS Health) dans le top 10. Ce palmarès est établi sur la base des revenus déclarés par les entreprises pour leur dernier exercice fiscal, clos au plus tard le 31 mars 2025. Au total, les 500 sociétés listées ont généré un chiffre d'affaires cumulé de 41 700 milliards de dollars.

La puissance intacte du secteur technologique

Malgré le recul individuel d'Apple, il ne faut pas y voir un affaiblissement du secteur technologique. Bien au contraire. Fortune souligne que les sept principaux géants de la tech (Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia et Tesla) ont engrangé à eux seuls 2 000 milliards de dollars de revenus pour un bénéfice net cumulé de 484 milliards de dollars. Apple reste d'ailleurs, avec Amazon, la seule grande entreprise purement technologique à figurer dans le top 10 mondial.

Les secteurs qui mènent l'économie mondiale

Plus largement, le panorama économique mondial reste dominé par cinq secteurs clés. La finance est le plus représenté avec 121 entreprises dans le classement, suivie par l'énergie (79), l'automobile (35), la technologie (34) et la santé (33). Ensemble, ces cinq domaines d'activité représentent 60 % des entreprises du Fortune Global 500 et concentrent 66 % des revenus totaux, dessinant ainsi la carte du pouvoir économique actuel.