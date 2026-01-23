Auchan Télécom propose ici une offre imbattable pour les utilisateurs connectés, en utilisant exclusivement les infrastructures du réseau Bouygues Telecom. Cette alliance garantit une qualité de service optimale, que ce soit pour vos appels ou votre navigation internet, tout en profitant de la flexibilité du sans engagement. Pour seulement 6,99 € par mois, vous accédez à un service complet qui combine une large enveloppe web et une liberté totale de mouvement.

Une enveloppe data généreuse en France

Le cœur de cette offre réside dans ses 120 Go de data en 4G utilisables en France métropolitaine, permettant une utilisation quotidienne intensive. L'avantage majeur est la gestion du dépassement : si vous consommez l'intégralité de vos gigas, votre débit est simplement réduit, ce qui vous protège contre toute mauvaise surprise sur votre facture.

Liberté et communication illimitée

En plus de l'internet mobile, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS en illimité partout en France métropolitaine, mais aussi depuis l'Union Européenne et les DOM vers la France et ces mêmes zones.

Un usage facilité pour les voyageurs

Pour vos déplacements à l'étranger, le forfait prévoit 25 Go de données mobiles utilisables depuis les zones Europe et DOM. Cette enveloppe spécifique est déduite pour vos usages hors de France (hors Suisse et Andorre).

Les avantages de l'Exclu Web

En souscrivant en ligne, vous bénéficiez de frais d'entrée réduits au minimum avec une carte SIM à seulement 1 €. Ce tarif symbolique, rare sur le marché, rend le changement d'opérateur quasiment gratuit dès le premier mois. De plus, la nature sans engagement du contrat vous laisse la liberté totale de faire évoluer votre offre à tout moment si vos besoins changent.

