YouPrice frappe fort en proposant l'excellence du réseau Orange avec une enveloppe de 180 Go en 5G pour moins de 9 € par mois. C’est l’option idéale pour profiter d'une connexion ultra-rapide et sans superflu, tout en conservant la liberté d'un forfait sans engagement.

Les détails du forfait

Prix : 8,99 €/mois (sans engagement).

(sans engagement). Data : 180 Go en 4G/4G+ et 5G incluse (débit réduit au-delà).

en 4G/4G+ et (débit réduit au-delà). Réseau : Orange.

Depuis l'Europe et les DOM : 12 Go inclus (consommés sur l'enveloppe globale).

inclus (consommés sur l'enveloppe globale). Appels, SMS et MMS : illimités en France métropolitaine et depuis les zones UE/DOM.

Carte SIM : 5 € à la commande (option eSIM disponible immédiatement).

Pourquoi c'est une opportunité rare ?



Il est très difficile de trouver un forfait dépassant les 150 Go sur le réseau Orange pour un tarif sous la barre des 10 €, surtout avec la 5G offerte. Que ce soit pour partager votre connexion, regarder du streaming en haute définition ou jouer en ligne, ce forfait offre une liberté totale sans les contraintes de prix des grands opérateurs historiques.

⚡️Découvrir le forfait YouPrice 180 Go 5G à 8,99 €/mois sur réseau Orange⚡️







Et voici quelques autres offres mobiles intéressantes proposées en ce moment chez les autres opérateurs virtuels :