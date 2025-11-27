Caméra sport DJI Osmo Pocket 3

Elle intègre un capteur CMOS de 1 pouce capable de filmer en 4K jusqu’à 120 images par seconde, offrant une excellente qualité d’image, y compris pour les scènes nocturnes ou les couchers de soleil.

Son écran tactile de 2 pouces facilite la composition, et son système pivotant permet de passer facilement d’un cadrage horizontal à vertical.

Grâce à sa stabilisation mécanique sur 3 axes, la caméra assure des images très fluides. Une fois montée sur un trépied, elle peut suivre un sujet avec précision pour conserver une mise au point stable, même en mouvement.

Elle peut également verrouiller automatiquement un sujet afin de garantir des images nettes et bien définies, qu’il s’agisse de scènes d’action ou de plans plus calmes.

Avec le mode D-Log M et la profondeur de couleur 10 bits, elle permet d’enregistrer une large plage de nuances, idéale pour travailler vos images en post-production, notamment lors de prises de vue en lumière naturelle.

Vous pouvez retrouver la caméra DJI Osmo Pocket 3 à 383 € au lieu de 495 €, soit une remise de 23% chez Boulanger en ce moment (prix officiel 539 €).

Google Pixel 10 (Indigo, 128 Go)

Son écran Actua OLED de 6,3 pouces (120 Hz) atteint jusqu’à 3 000 nits, offrant une excellente lisibilité même en plein soleil. Sous le capot, le Google Tensor G5 assure fluidité et réactivité.

La batterie de 4 970 mAh permet plus de 24 heures d’autonomie, avec une charge rapide atteignant 55 % en 30 minutes, et la recharge sans fil Qi2 jusqu’à 15 W.

Côté photo, le Pixel 10 s’appuie sur un triple module :

48 MP pour le grand angle,

13 MP pour l’ultra grand angle,

Un téléobjectif x5 stabilisé, avec un zoom haute résolution jusqu’à x20.

Les modes phares (Vision de nuit, Portrait, macro, astrophotographie) et les outils IA comme Coach Photo et la Gomme magique sont toujours là. La vidéo monte jusqu’à la 4K 60 fps.

Enfin, le Pixel 10 embarque Gemini Nano pour l’IA locale, le Wi-Fi 6E, du son stéréo et profite de 7 ans de mises à jour.

Le Google Pixel 10 (128 Go indigo) est disponible à 635,89 € au lieu de 899 € (prix officiel), soit une remise de 29% sur Amazon. Et jusqu'au 30 novembre inclus, vous pouvez recevoir un bonus reprise Google de 100 €.

Casque gaming filaire Logitech G PRO X + Support

Il embarque la technologie Blue VO!CE, qui met à disposition des filtres vocaux en temps réel pour améliorer netteté et profondeur. Réduction de bruit, compression ou encore effet de-essing pour adoucir les "s" trop marqués : votre voix gagne en clarté et en richesse. Toutes ces options, tout comme le son surround DTS Headphone:X 2.0, sont accessibles via le logiciel Logitech G HUB sur PC.

Le DTS Headphone:X 2.0 va au-delà d’un simple 7.1 virtuel en offrant une spatialisation plus précise, une meilleure séparation des sons et une perception plus fine des distances, qu’elles soient proches ou lointaines.

Les transducteurs PRO-G 50 mm à maillage hybride délivrent un son détaillé et équilibré sur l’ensemble du spectre, avec des basses bien contrôlées. Le casque propose aussi des profils EQ personnalisés via Logitech G HUB, que vous pouvez modifier et enregistrer directement sur la carte son USB externe pour les utiliser sur plusieurs PC.

Conçu pour le confort durant les longues sessions, le PRO X est équipé d’oreillettes en mousse à mémoire de forme recouvertes de similicuir.

Le casque Logitech G PRO X filaire avec son support est en promotion à 69,99 € au lieu de 79,99 € chez Boulanger (prix officiel 139,99 €).



