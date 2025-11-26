Le Black Friday est l’occasion idéale pour profiter de réductions importantes sur les appareils Amazon. Que vous soyez à la recherche d’un écran connecté, d’une liseuse, d'une clé TV 4K ou encore d'une sonnette vidéo, Amazon propose cette année des promotions attractives sur toute sa gamme. Voici une sélection d'offres et de packs particulièrement intéressants pour équiper votre maison.

Manette Luna sans fil

Conçue pour fonctionner avec Luna, le service de cloud gaming d’Amazon, la manette offre une expérience adaptée à la plateforme. Elle est compatible avec de nombreux appareils, notamment Windows, Mac, Fire TV, tablettes Fire, iPhone, iPad, Chromebook, appareils Android ainsi que certaines Smart TV Samsung et LG (modèles compatibles).

Lorsqu’elle est utilisée avec Luna, il est possible de mettre une partie en pause sur un appareil et de la reprendre sur un autre. La connexion Wi-Fi via la technologie Cloud Direct permet de se relier directement aux serveurs d’Amazon pour réduire la latence. La manette peut également se connecter en Bluetooth à tout appareil compatible, ou via USB aux appareils Windows, Mac et Android.

Elle est pensée pour une utilisation confortable en jeu, avec des sticks décalés, des bumpers facilement accessibles, des gâchettes précises, des boutons réactifs et un pavé directionnel à quatre directions.

La manette Luna sans fil est disponible à 39,99 € au lieu de 69,99 €, soit une remise de 43 % sur Amazon pour le Black Friday.

Voici quelques autres appareils Amazon et des packs à prix réduit pour le Black Friday :

Fire TV Stick 4K Select (nouvelle génération) à 19,99 € soit -64% (format 4K Ultra HD et HDR10+, recommandations personnalisées, Alexa, Cloud Gaming, contrôle des appareils Alexa compatibles...)



Retrouvez toutes les offres sur la page du Black Friday des appareils Amazon.

