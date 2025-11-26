Le Black Friday est l’occasion idéale pour profiter de réductions importantes sur les appareils Amazon. Que vous soyez à la recherche d’un écran connecté, d’une liseuse, d'une clé TV 4K ou encore d'une sonnette vidéo, Amazon propose cette année des promotions attractives sur toute sa gamme. Voici une sélection d'offres et de packs particulièrement intéressants pour équiper votre maison.
Manette Luna sans fil
Conçue pour fonctionner avec Luna, le service de cloud gaming d’Amazon, la manette offre une expérience adaptée à la plateforme. Elle est compatible avec de nombreux appareils, notamment Windows, Mac, Fire TV, tablettes Fire, iPhone, iPad, Chromebook, appareils Android ainsi que certaines Smart TV Samsung et LG (modèles compatibles).
Lorsqu’elle est utilisée avec Luna, il est possible de mettre une partie en pause sur un appareil et de la reprendre sur un autre. La connexion Wi-Fi via la technologie Cloud Direct permet de se relier directement aux serveurs d’Amazon pour réduire la latence. La manette peut également se connecter en Bluetooth à tout appareil compatible, ou via USB aux appareils Windows, Mac et Android.
Elle est pensée pour une utilisation confortable en jeu, avec des sticks décalés, des bumpers facilement accessibles, des gâchettes précises, des boutons réactifs et un pavé directionnel à quatre directions.
La manette Luna sans fil est disponible à 39,99 € au lieu de 69,99 €, soit une remise de 43 % sur Amazon pour le Black Friday.
Voici quelques autres appareils Amazon et des packs à prix réduit pour le Black Friday :
- Fire TV Stick 4K Select (nouvelle génération) à 19,99 € soit -64% (format 4K Ultra HD et HDR10+, recommandations personnalisées, Alexa, Cloud Gaming, contrôle des appareils Alexa compatibles...)
- Pack 2 sonnettes vidéo Blink (nouvelle génération) - Noir ou blanc à 29,99 € soit -45% (vidéo HD en plan moyen, vision nocturne infrarouge, audio bidirectionnel, Alexa, autonomie 2 ans avec piles incluses, IP65, fonctionnalités avancées avec abonnement Blink, SANS module de synchronisation requis)
- Pack 1 sonnette vidéo Blink (nouvelle génération) Noir ou blanc + Module de synchronisation à 34,99 € soit -46% (vidéo HD en plan moyen, vision nocturne infrarouge, audio bidirectionnel, Alexa, autonomie 2 ans avec piles incluses, IP65, fonctionnalités avancées avec abonnement Blink)
- Caméra Blink Outdoor 4 (nouvelle génération) à 35,99 € soit -55% (sans fil, vidéo en direct HD 1080p, vision nocturne infrarouge, audio bidirectionnel, 2 ans d'autonomie, détection de mouvements avancée, jusqu'à deux zones de confidentialité, Sync Module Core inclus, fonctionnalités avancées avec abonnement Blink)
- Pack caméra Blink Outdoor 4 (nouvelle génération) + sonnette vidéo Blink Noir à 45,99 € (-66%)
- Réveil connecté Echo Spot (nouvelle génération) - Noir, blanc ou bleu à 49,99 € soit -47% (configuration de routines matinales avec musique et éclairage progressif, Alexa, contrôle des appareils connectés compatibles, son riche, basses profondes et voix claires)
- Pack Echo Spot Noir + Ampoule connectée LED E27 Philips Hue White à 54,99 € (-50%)
- Pack Echo Spot Noir, blanc ou bleu + Ampoule connectée LED E27 Tapo L530EA à 54,99 € (-52%)
- Pack Echo Spot Noir + Prise connectée WiZ à 54,99 € (-47%)
- Pack de 2 caméras Blink Outdoor 4 (nouvelle génération) à 68,99 € (-55%)
- Pack de 3 caméras Blink Outdoor 4 (nouvelle génération) à 95,99 € (-55%)
- Kindle (nouvelle génération) - 16 Go - Sans publicités - Noir ou vert à 99,99 € soit -17% (écran antireflets 6", changements de page plus rapides, éclairage avant réglable, autonomie jusqu'à 6 semaines)
- Enceinte connectée Echo Dot Max - Blanc, graphite ou améthyste à 99,99 € soit -9% (hub connecté intégré, Alexa, basses profondes et clarté améliorée, adaptation automatique à l'acoustique de la pièce, possibilité de jumelage à un deuxième Echo Dot Max ou appareils Fire TV compatibles)
- Pack de 4 caméras Blink Outdoor 4 (nouvelle génération) à 122,99 € (-55%)
- Kindle Paperwhite (nouvelle génération) - 16 Go - Avec publicités - Noir, rose ou vert à 143,99 € soit -15% (écran antireflets Paperwhite 7", ajustement de l'affichage de blanc à ambre pour la lecture au soleil, résistance à l'eau, autonomie jusqu'à 12 semaines)
- Écran connecté Echo Show 8 (nouvelle génération) - Blanc ou graphite - Version 8 pouces à 179,99 € soit -10% (écran HD 8,7" son spatial, Alexa, hub connecté intégré, mode cadre photo numérique, appels vidéo ultra-clairs avec caméra à cadrage automatique, zoom x3,3 et réduction du bruit, contrôle des appareils Alexa...)
- Écran connecté Echo Show 11 (nouvelle génération) Blanc ou graphite - Version 11 pouces à 214,99 € (-10%)
- Kindle Colorsoft Signature Edition (nouvelle génération) - 32 Go à 214,99 € soit -28% (écran couleur antireflets Colorsoft 7", éclairage avant à réglage automatique, surlignage en couleur, résistance à l'eau, compatible charge sans fil, autonomie jusqu'à 8 semaines)
- Pack Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go sans publicités + Étui vert + station de chargement sans fil à 265,47 € (-32%)
Aussi disponible au même prix avec étui rose
Retrouvez toutes les offres sur la page du Black Friday des appareils Amazon.
