Aujourd'hui, zoom sur les écouteurs OnePlus Buds 4.

Ils offrent un son riche et détaillé, compatibles Hi-Res Audio grâce au codec LHDC 5.0, capable d’un débit de 1 Mbps en 24 bits/192 kHz. Leur architecture audio repose sur un système à double pilote, combinant un haut-parleur de graves de 11 mm et un haut-parleur d’aigus de 6 mm. Ils intègrent également deux DACs dédiés pour un contrôle précis des fréquences. Le son est affiné par des fonctions intelligentes telles que OnePlus 3D Audio, pour une spatialisation immersive, et Golden Sound, qui ajuste le rendu selon votre profil auditif.

Les Buds 4 se distinguent par une réduction de bruit active intelligente et adaptative en temps réel. Certifiée TÜV High Performance, elle peut atteindre une atténuation de 55 dB en s'ajustant 800 fois par seconde à votre environnement. La suppression des voix a été améliorée de 200 %, offrant une efficacité optimale dans les environnements bruyants comme les bureaux ou les transports.

Un nouveau mode Adaptatif bascule automatiquement entre l'ANC et le mode Transparence afin que vous puissiez rester conscient de ce qui se passe autour de vous. Pour la clarté des appels, un système à 3 micros couplé à une IA filtre les bruits de fond et le vent.

L'autonomie est un point fort, atteignant 45 heures au total avec l'étui (ANC désactivée), ou 11 heures pour les écouteurs seuls. Avec l'ANC activée, l'autonomie reste solide avec 6 heures d'écoute et 24 heures au total avec l'étui. De plus, une charge rapide de seulement 10 minutes permet de récupérer jusqu'à 11 heures de lecture.

Pensés pour le gaming et les vidéos, les Buds 4 affichent une latence ultra-faible de 47 ms, assurant une excellente synchronisation entre l'image et le son. Ils utilisent le Bluetooth 5.4, et la fonction Steady Connect améliore la stabilité avec les modèles OnePlus récents.

Les fonctionnalités incluent également la traduction IA en temps réel, activable par un triple appui, et la connexion à deux appareils. Les contrôles sont intuitifs : il suffit de glisser sur la tige pour le volume ou de faire un appui long pour l'ANC. Enfin, les écouteurs sont certifiés IP55, leur garantissant une résistance à la poussière et aux projections d’eau.

Vous pouvez obtenir les OnePlus Buds 4 en vert ou gris à 66,78 € sur AliExpress grâce au code CDFR07 ou FRCD07 jusqu'au 07/11 inclus, avec la livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 119 €).

