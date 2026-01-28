Prixtel propose avec « Le Géant » l'un des forfaits les plus généreux du réseau SFR allant de 300 à 340 Go, incluant la 5G et une flexibilité totale.

Toutefois, le meilleur prix n'est pas celui affiché par défaut. Pour accéder aux tarifs réduits, vous devrez attendre l'apparition d'une fenêtre pop-up.

Les tarifs spéciaux (uniquement via l'astuce)

Le prix s'ajuste chaque mois selon votre consommation réelle :

➡️ 9,99 € jusqu'à 300 Go consommés.

➡️ 11,99 € si vous consommez entre 300 et 320 Go.

➡️ 13,99 € si vous consommez entre 320 et 340 Go.

Ce qui est inclus dans l'offre

Data en France : jusqu'à 340 Go en 4G/5G sur le réseau SFR.

sur le réseau SFR. Data à l'étranger : 25 Go depuis l'UE et les DOM.

depuis l'UE et les DOM. Appels, SMS et MMS : illimités en France et depuis l'UE/DOM.

International : appels illimités vers les fixes de l'UE/DOM et vers les mobiles/fixes des USA et du Canada.

Liberté : forfait sans engagement.

SIM : carte SIM physique ou eSIM à 10 €.

⚠️ Comment débloquer ce tarif ?

Le site affiche par défaut un prix plus élevé sur sa page d'accueil. Pour faire apparaître ces prix réduits, vous devez déclencher une fenêtre pop-up "anti-abandon" :

1. Rendez-vous sur la page du forfait.

2. Faites comme si vous vouliez quitter la page ou cliquez sur la flèche "Retour arrière" de votre navigateur.

3. Une fenêtre pop-up devrait alors vous proposer "Le Géant" à partir de 9,99 €.

> Conseil : si rien ne s'affiche, c'est probablement un problème de cache ou de compatibilité. Changez de navigateur ou passez en navigation privée pour forcer l'apparition de la promotion.

