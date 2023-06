Les trottinettes électriques sont devenues en quelques années seulement le moyen de locomotion le plus apprécié par les citadins. On en voit partout, dans les rues, sur les routes, mais surtout on en voit de plus en plus. De très nombreuses marques se sont engouffrées dans ce créneau porteur et proposent des dizaines de modèles, de l'entrée au très haut de gamme. Mais quelles sont réellement les meilleures trottinettes électriques du marché à acheter en ce moment ?