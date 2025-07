Des experts en sécurité et des policiers lancent un avertissement aux propriétaires : flouter sa maison sur Google Maps Street View pourrait devenir un réflexe essentiel. Cette mesure simple, bien que disponible depuis des années, est de plus en plus recommandée pour dissuader les cambrioleurs. Ces derniers utilisent en effet les images en ligne pour repérer les points d'entrée, les systèmes de sécurité et les biens potentiellement précieux. Si cette tactique numérique peut considérablement renforcer la protection d'un foyer, elle soulève aussi la question d'un éventuel effet inverse si la maison est la seule à être dissimulée.