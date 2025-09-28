Amazon est sur le banc des accusés dans un procès fédéral intenté par la FTC. Le régulateur américain accuse le géant du e-commerce d'avoir utilisé des designs trompeurs ("dark patterns") et un processus de résiliation volontairement complexe pour piéger des millions de consommateurs dans son abonnement Prime. Un bras de fer judiciaire qui pourrait coûter très cher à l'entreprise.