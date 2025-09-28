Articles les plus consultés
Face à la grogne d'associations et au risque de voir des millions de PC devenir obsolètes, Microsoft fait mine de reculer sur la fin de vie de Windows 10 et propose une solution gratuite pour les utilisateurs européens.
Une campagne d'hameçonnage par SMS cible de nouveau les usagers des péages en flux libre. Via des messages de plus en plus menaçants, les escrocs tentent de voler des données bancaires en exploitant la confusion autour de ce nouveau système. Voici comment reconnaître le piège et se protéger efficacement.
Google prépare une refonte de son application Google Home. Nouvelle interface, nouvelles fonctionnalités et le remplacement de Google Assistant en lien avec l'arrivée de Gemini.
Une nouvelle étude dévoile des gouttes oculaires capables de corriger la presbytie, un trouble de la vision de près lié à l'âge. Basé sur un cocktail de pilocarpine et de diclofénac, ce traitement a permis à 99% des patients de regagner une vision nette, avec des effets pouvant durer jusqu'à deux ans.
Une nouvelle forme de cybercriminalité gagne du terrain : les "SMS blasters". Ces fausses antennes relais portables permettent à des escrocs de diffuser massivement des SMS de hameçonnage en contournant les filtres des opérateurs. La technique, qui exploite une vieille faille du réseau 2G, se propage rapidement en Europe.
Articles les plus commentés
La Chine accélère de manière spectaculaire dans la course à l'espace et pourrait bientôt égaler, voire dépasser, les États-Unis. Un nouveau rapport alarmant souligne une stratégie chinoise redoutablement efficace, mêlant innovation privée et planification d'État, qui contraste avec les retards du programme lunaire américain.
Valve communique une date de fin de support de la plateforme Steam pour Windows 10 en version 32 bits. Une annonce qui ne touchera qu'une infime minorité de joueurs.
Le marché de l’occasion automobile connaît une baisse spectaculaire des prix : diesel, essence et voitures électriques affichent des tarifs en recul. Les raisons ? Stocks élevés, concurrence et évolution de l'offre.
La Banque centrale européenne recommande désormais de garder entre 70 et 100 euros en espèces chez soi pour faire face à une crise majeure des systèmes de paiement. Cette somme est censée couvrir les besoins essentiels (alimentation, transports) pendant 72 heures. Mais pourquoi ce conseil maintenant ?
Amazon est sur le banc des accusés dans un procès fédéral intenté par la FTC. Le régulateur américain accuse le géant du e-commerce d'avoir utilisé des designs trompeurs ("dark patterns") et un processus de résiliation volontairement complexe pour piéger des millions de consommateurs dans son abonnement Prime. Un bras de fer judiciaire qui pourrait coûter très cher à l'entreprise.
Et pour rappel, vous pouvez retrouver toutes nos Top Actualités sur cette page.