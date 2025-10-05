Articles les plus consultés
Vous cherchez un forfait mobile pas cher sans pour autant sacrifier la qualité du réseau ? Sosh propose deux nouvelles offres sans engagement sur le réseau Orange. Que vous ayez besoin de l'essentiel avec 5 Go ou d'une enveloppe confortable de 80 Go, chaque forfait est proposé à un tarif très attractif.
C'est une première en France : l'appel d'offres pour le très contesté parc éolien au large de l'île d'Oléron a été déclaré infructueux. Aucun des candidats n'a déposé d'offre, jugeant le projet économiquement intenable en raison de contraintes techniques majeures et d'un prix de rachat de l'électricité jugé trop bas par les industriels.
Alors que l'industrie automobile semble avoir mis le cap sur le 100% électrique, Toyota navigue à contre-courant. Le géant japonais vient de dévoiler une nouvelle génération de moteurs thermiques compacts et polyvalents, ainsi qu'un prototype de moteur fonctionnant à l'ammoniac. Une stratégie audacieuse qui réaffirme sa vision d'un futur multi-énergies.
Après des années de course à l'écran géant, l'industrie automobile fait marche arrière. Mercedes-Benz en tête, de nombreux constructeurs comme Volkswagen ou Hyundai annoncent le retour des boutons physiques pour les commandes essentielles. En cause : la sécurité, l'ergonomie et la pression des conducteurs exaspérés par des interfaces complexes et dangereuses.
La centrale solaire thermique d'Ivanpah en Californie, un projet monumental de 2,2 milliards de dollars, fermera ses portes en 2026. Autrefois présentée comme le futur de l'énergie solaire, elle est devenue le symbole d'un fiasco technologique, financier et écologique, incapable de tenir ses promesses de production et totalement dépassée par le photovoltaïque.
Articles les plus commentés
L’Union européenne va déployer un mur anti-drones inédit pour renforcer ses défenses face aux violations régulières de son espace aérien par la Russie. L'Europe cherche à assurer sa sécurité aérienne régionale.
Pour lutter contre le fléau des trottinettes électriques débridées, la ville de La Rochelle expérimente un "curvomètre", un radar spécifiquement conçu pour flasher les engins de micro-mobilité dépassant la limite légale de 25 km/h. Une initiative locale qui pourrait rapidement se généraliser à toute la France.
Microsoft lance sa grande mise à jour annuelle pour Windows 11. Comme attendu, il ne s'agit pas de faire le plein de nouveautés avec cette version 25H2.
Une vague massive d'arnaques à la sextorsion déferle sur les boîtes mail. L'email, souvent envoyé depuis votre propre adresse, vous accuse d'avoir consulté des sites pornographiques et menace de diffuser des vidéos compromettantes. C'est une tentative d'escroquerie entièrement fausse, basée sur le bluff et des techniques d'usurpation.
La robotique industrielle en Chine progresse avec un nouveau cap de près de 300 000 nouveaux robots installés en 2024, positionnant le pays comme leader incontesté de la fabrication automatisée.
