La startup américaine 24M Technologies a dévoilé sa technologie ETOP, une architecture de batterie qui promet de doubler l'autonomie des voitures électriques pour atteindre 1600 km. En intégrant directement les électrodes au pack, elle optimise l'espace, augmente la densité énergétique et simplifie radicalement la fabrication. Une avancée qui pourrait faire chuter les coûts et réduire la dépendance aux fournisseurs asiatiques.