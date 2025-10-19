Articles les plus consultés
Le géant chinois CATL prévoit d'envoyer 2 000 de ses employés en Espagne pour construire sa future usine de batteries avec Stellantis. Loin d'être un simple transfert de main-d'œuvre, cette manœuvre stratégique vise à protéger la propriété intellectuelle chinoise et à renforcer la dépendance de l'Europe vis-à-vis de sa technologie de pointe.
À la recherche du téléviseur parfait pour votre salon sans vous perdre dans les détails techniques ? Voici un top 3 des valeurs sûres de cette année pour vous y retrouver facilement.
Alors que l'attention se porte sur la fin de vie de Windows 10, une autre échéance approche, et cette fois-ci pour des utilisateurs de Windows 11. Elle concerne la version 23H2 du système d'exploitation.
L'École polytechnique suspend son projet de migration vers Microsoft 365. Face à la pression d'associations, d'élus et de ses propres chercheurs, la prestigieuse école renonce, pour l'instant, à un projet jugé contraire à la loi et dangereux pour la souveraineté des données de la recherche française.
La startup américaine 24M Technologies a dévoilé sa technologie ETOP, une architecture de batterie qui promet de doubler l'autonomie des voitures électriques pour atteindre 1600 km. En intégrant directement les électrodes au pack, elle optimise l'espace, augmente la densité énergétique et simplifie radicalement la fabrication. Une avancée qui pourrait faire chuter les coûts et réduire la dépendance aux fournisseurs asiatiques.
Articles les plus commentés
L'ère du vapotage à l'abri de toute fiscalité spécifique semble bel et bien révolue. Le gouvernement a officiellement mis sur la table une taxation des e-liquides qui, bien que modérée, suscite déjà de vives réactions chez les consommateurs et les professionnels du secteur.
Avec un tweet provocateur, Free met en avant son nouveau VPN gratuit, mVPN, comme la solution idéale pour contourner le blocage des sites pour adultes imposé par l'Arcom. Une communication agressive qui place l'opérateur en confrontation directe avec le régulateur et soulève des questions sur la protection des mineurs.
Amazon a déclenché une vive polémique en modifiant numériquement les affiches des films James Bond sur Prime Video pour en retirer toutes les armes. Face au tollé des fans, qui dénoncent une censure maladroite, la plateforme a discrètement remplacé les visuels controversés, alimentant les craintes sur l'avenir de l'agent 007.
À Rennes, deux anciens élèves du lycée Bréquigny ont écopé de peines de prison pour avoir piraté le logiciel Pronote. Pendant plus d'un an, ils ont modifié leurs notes et appréciations pour obtenir le baccalauréat, un stratagème audacieux qui les a finalement conduits devant la justice.
Samsung Ads, la régie publicitaire du géant coréen, a décidé d'ouvrir l'écran d'accueil de ses Smart TV à tous les types d'annonceurs. Jusqu'ici réservé au contenu et au gaming, cet espace stratégique affichera désormais des publicités pour des voitures ou des lessives, sans aucune option pour les désactiver, transformant le téléviseur en panneau publicitaire dès l'allumage.
