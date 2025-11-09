Articles les plus consultés
Dans le ciel californien, un cliché pris par un photographe passionné pourrait bien avoir révélé l'un des secrets les mieux gardés du Pentagone : le visage du futur missile de croisière nucléaire américain.
La découverte d'un squelette de rhinocéros presque complet dans le Grand Nord canadien vient bousculer les certitudes sur l'évolution et la dispersion des grands mammifères durant le Miocène.
Un ingénieur a découvert que son aspirateur robot iLife A11 envoyait des données de télémétrie (dont la carte 3D de sa maison) à des serveurs en Chine. Il a bloqué cette connexion. En représailles, le fabricant a utilisé une backdoor cachée pour envoyer un "kill switch" et "briquer" l'appareil. Des dizaines d'autres marques (Xiaomi, Wyze) pourraient être concernées.
Pour l'écosystème des pilotes Windows, Microsoft a décidé de relever le niveau d'exigence en matière de sécurité et de qualité. Un durcissement des règles pour la certification WHCP.
Une nouvelle menace massive pèse sur les utilisateurs Android. Des chercheurs de la société de cybersécurité Zimperium ont identifié plus de 760 applications frauduleuses qui exploitent la technologie NFC de votre smartphone pour intercepter vos données de carte bancaire. En se faisant passer pour des services de paiement légitimes, elles peuvent siphonner votre compte sans aucune action de votre part.
Articles les plus commentés
Elon Musk vient d’obtenir le plus gros plan de rémunération jamais vu dans l’industrie grâce à Tesla : jusqu’à 1 000 milliards de dollars sur dix ans ! Quels défis conditionnent ce pactole hors normes et qu’est-ce que cela révèle des ambitions de la firme et de son PDG ?
C'est le grand paradoxe de notre ère. Ces jeunes, surnommés « natifs du numérique », qui semblent être nés avec un écran dans les mains, sont en fait largement... incompétents en matière d'informatique. Des pédagogues sonnent l'alarme : la dépendance totale au smartphone a engendré une génération passive, inapte à manier un ordinateur pour des tâches fondamentales telles que le traitement de texte ou l'organisation de fichiers. Ces compétences absentes ont été mises en évidence par la pandémie de Covid.
Alors que les chiffres d'octobre montrent un frémissement, la réalité du secteur automobile est bien plus contrastée, marquée par une transition électrique qui coûte cher et une confiance des consommateurs qui s'érode.
Longtemps critiqué pour son retard sur l'électrique, Toyota confirme son plan pour la batterie à état solide. Le constructeur japonais promet une commercialisation d'ici 2027 ou 2028. Cette technologie pourrait doubler l'autonomie (jusqu'à 1 200 km) et diviser les temps de charge.
L'Autorité de la concurrence sanctionne Doctolib d'une amende de 4,6 millions d'euros pour abus de position dominante. Doctolib assure n'être en aucun cas en position dominante.
