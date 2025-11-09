C'est le grand paradoxe de notre ère. Ces jeunes, surnommés « natifs du numérique », qui semblent être nés avec un écran dans les mains, sont en fait largement... incompétents en matière d'informatique. Des pédagogues sonnent l'alarme : la dépendance totale au smartphone a engendré une génération passive, inapte à manier un ordinateur pour des tâches fondamentales telles que le traitement de texte ou l'organisation de fichiers. Ces compétences absentes ont été mises en évidence par la pandémie de Covid.