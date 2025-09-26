Google s'apprête à déployer une refonte significative de son application Google Docs pour Android et iOS. Repérées dans le code de la version 1.25.381.00.90 de l'application, ces modifications visent à moderniser l'interface et à rendre l'utilisation sur smartphone plus intuitive et rapide. Trois changements majeurs sont attendus pour simplifier la vie des millions d'utilisateurs nomades.

Une recherche de fichiers enfin simplifiée

Retrouver un document spécifique parmi des centaines de fichiers va devenir beaucoup plus simple. La mise à jour introduit trois filtres de recherche puissants, similaires à ceux déjà présents dans Google Drive, mais désormais intégrés directement dans Docs :

Type : pour n'afficher que les documents, les feuilles de calcul ou les présentations.





pour n'afficher que les documents, les feuilles de calcul ou les présentations. Personnes : pour filtrer les fichiers en fonction de leur propriétaire ou des personnes avec qui ils sont partagés.





pour filtrer les fichiers en fonction de leur propriétaire ou des personnes avec qui ils sont partagés. Date de modification : pour retrouver un document édité récemment (7 derniers jours, 30 jours, etc.) ou sur une période personnalisée.

Une barre d'outils pensée pour l'usage à une main

L'ergonomie lors de l'édition de documents a été entièrement repensée. La barre d'outils de mise en forme, actuellement située en haut de l'écran, va être déplacée vers le bas. Ce changement a un but très pratique : rendre toutes les options facilement accessibles avec le pouce, même sur les smartphones à grand écran. En mode portrait, cette nouvelle barre pourra défiler horizontalement pour un accès rapide à des réglages supplémentaires. En mode paysage ou sur une tablette, toutes les options resteront visibles en permanence.

Un design modernisé avec Material 3 Expressive

Le rafraîchissement visuel concerne aussi plusieurs éléments de l'interface pour une expérience plus agréable. Le bouton d'action flottant (le "+") adopte les codes du style Material 3 Expressive, la version "créative" du design standard de Google qui autorise les applications à être plus originales et uniques visuellement. Il devient plus visible, avec une icône plus épaisse, et les options qu'il propose s'affichent dans des encadrés arrondis ("pill-shaped"), rendant la navigation plus claire et intuitive.

Interfaces Android avec Material 3 Expressive

Comment et quand profiter de ces nouveautés ?

Ces améliorations ne sont pas encore disponibles pour le grand public. Elles ont été découvertes dans le code de l'application, ce qui indique qu'elles sont en phase de préparation. Elles devraient être activées pour tous les utilisateurs lors d'un futur déploiement officiel de la part de Google. Cette mise à jour confirme la volonté de Google de rendre ses applications de productivité toujours plus adaptées à un usage mobile quotidien.