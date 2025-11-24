Montre connectée Garmin fēnix 8

Elle est doté d’un écran AMOLED tactile de 1,4 pouce protégé par un verre Corning Gorilla. Son autonomie peut atteindre 16 jours en mode connecté et jusqu’à 47 heures en mode GPS. Grâce à la technologie multibandes et SatiQ, la montre offre une orientation fiable en exploitant plusieurs systèmes de navigation par satellites, appuyés par des capteurs intégrés comme le compas 3 axes, le gyroscope et l’altimètre barométrique.

Elle intègre également une lampe torche à LED proposant un faisceau blanc ou rouge ainsi qu’un mode SOS. Conçue pour le multisport, la fēnix 8 propose de nombreux profils d’activité, notamment le trail, la plongée, la natation, la musculation, la course à pied, le vélo, la randonnée, le ski, l’aviron, le kite surf, le wing surf et bien d’autres.

Pour le suivi des performances, elle met à disposition un score d’ascension et d’endurance, PacePro, Stamina, la puissance de course au poignet, ainsi que des entraînements adaptés à chaque discipline et des outils de planification, notamment pour la musculation.

Les fonctions de suivi santé incluent la fréquence cardiaque au poignet via le capteur Garmin Elevate Gen5, l’analyse du décalage horaire, le rapport matinal, le statut VFC, l’oxymètre de pouls, Body Battery, ainsi que la mesure du stress et du sommeil.

Enfin, les fonctionnalités connectées comprennent un haut-parleur et un micro pour les appels, la réception des SMS, Garmin Pay, la musique, la météo, les apps Connect IQ, ainsi que des fonctions de sécurité comme la détection d’incident et l’assistance.

Retrouvez la Garmin fēnix 8 (47 mm, acier gris / noir) à 699 € au lieu de 799,99 € en ce moment sur Amazon pour le Black Friday (prix officiel 1 049,99 €).

Enceinte portable Bluetooth Harman Kardon Luna

Redécouvrez vos morceaux favoris grâce au son dynamique de la Luna Harman Kardon, qui offre une qualité acoustique supérieure, des graves puissants et un système d’enceinte bidirectionnel.

Vous pouvez l’utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur en toute tranquillité, son indice IP67 garantissant une protection efficace contre l’eau et la poussière, tandis que son autonomie de 12 heures permet de profiter longuement de l’expérience Harman Kardon.

Pensée pour être partagée, elle permet d’appairer facilement deux appareils mobiles afin d’alterner les playlists entre amis ou en famille et de profiter ensemble d’une qualité sonore remarquable.

Vous pouvez retrouver la Harman Kardon Luna en gris ou noir à 99,99 € au lieu de 179,99 € (prix officiel), soit une remise de 44 % sur Amazon en ce moment.

Samsung Galaxy Book5 360 Copilot+ PC

L’IA intégrée facilite les tâches courantes grâce à des fonctions comme Sélection IA, qui lance une recherche en entourant un élément à l’écran, et Retrouver, qui permet de retrouver instantanément des pages web ou des documents consultés précédemment. La fonction Remastériser améliore automatiquement la netteté et le niveau de détail des photos.

Le Galaxy Book5 360 est équipé d’un écran tactile AMOLED de 15,6 pouces affichant une définition de 1920 x 1080 pixels. Sa charnière 360° offre une utilisation flexible en mode PC ou tablette, tandis que le S Pen fourni permet une prise de notes précise et un travail graphique fluide.

Il s’appuie sur un processeur Intel Core Ultra 7 256V de dernière génération, doté de 8 cœurs avec une fréquence de 2,2 GHz pouvant atteindre 4,8 GHz en mode Turbo Boost. Cette puce bénéficie des capacités IA intégrées d’Intel, est compatible Copilot Plus et répond aux exigences de la plateforme Intel Evo. La partie graphique est assurée par le contrôleur Intel Arc 140V GPU, offrant des performances optimisées pour le multitâche, la création de contenu et l’accélération IA.

Le PC embarque 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go pour un stockage rapide et réactif. La connectivité est assurée par le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Son autonomie peut atteindre jusqu’à 31 heures, et la charge rapide permet de récupérer 39 % de batterie en 30 minutes. Il fonctionne sous Windows 11.

La connexion avec votre smartphone Samsung Galaxy se fait facilement grâce à la fonctionnalité Lien avec Windows. Vous pouvez consulter et répondre à vos messages directement depuis l’ordinateur, et retrouver sur le Galaxy Book5 360 les principales fonctions Galaxy AI de votre téléphone, comme Entourer pour chercher avec Google, Assistant Notes ou Assistant Message.

Le Samsung Galaxy Book5 360 est en promotion à 999,99 € au lieu de 1 799,99 €, soit une remise de 44 % chez Boulanger à l'occasion du Black Friday (prix officiel 1 803,30 €).



