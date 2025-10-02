Le monde de la musique est sur le point de connaître un tournant majeur. Les maisons de disques Universal et Warner sont engagées dans des pourparlers avancés pour encadrer l'utilisation de leurs vastes catalogues par l'intelligence artificielle. Une démarche proactive pour ne pas répéter les erreurs du passé face à la disruption technologique.

Quel modèle de paiement pour la musique IA ?

L'enjeu principal tourne autour de la création d'accords de licence clairs qui permettraient aux entreprises d'IA d'utiliser légalement les catalogues musicaux. Les labels poussent pour un système de rémunération inspiré du streaming, où chaque utilisation ou "play" générerait un micropaiement aux ayants droit. Pour que cela fonctionne, les entreprises d'IA devraient développer des technologies de suivi sophistiquées, à l'image du Content ID de YouTube, capables d'identifier précisément quand et comment une œuvre est exploitée.

Qui sont les acteurs impliqués dans ces négociations ?

Les discussions ne se limitent pas aux startups spécialisées ; des géants de la tech comme Google et Spotify sont également à la table des négociations. Du côté des entreprises d'IA, la liste inclut des noms comme ElevenLabs, Stability AI et même des acteurs plus controversés tels que Suno et Udio, actuellement en litige avec les labels pour violation de droits d'auteur. Cette diversité d'interlocuteurs montre l'ampleur du phénomène et la volonté de l'industrie musicale de créer un standard de marché.

Pourquoi cette stratégie est-elle cruciale pour l'avenir de la musique ?

En prenant les devants, l'industrie musicale cherche à éviter le chaos de l'ère du téléchargement illégal qui avait failli la détruire au début des années 2000. L'objectif est de s'assurer que les labels et leurs artistes soient rémunérés lorsque leur musique est utilisée pour entraîner des modèles d'IA ou pour créer de nouvelles œuvres. Cette démarche est d'autant plus urgente que les plateformes de streaming font face à un afflux massif de morceaux générés par IA, posant des défis de qualité et de juste répartition des revenus. En établissant un cadre légal et financier solide, ces accords pourraient transformer une menace potentielle en une nouvelle source de revenus significative et durable.