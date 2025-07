Voici tout d'abord le vidéoprojecteur 4K XGIMI Horizon Pro.

Il est équipé de la technologie True 4K, offrant une résolution native de 3 840 x 2 160 pixels, soit 8,29 millions de pixels pour une qualité d’image exceptionnelle, accompagnée d’une luminosité de 1 500 lumens ISO pour des projections nettes, même en environnement modérément éclairé.

Côté audio, l'appareil intègre deux haut-parleurs Harman Kardon de 8 W, compatibles DTS-HD, DTS Studio Sound et Dolby Digital, garantissant un son puissant et immersif qui remplit facilement toute la pièce.

La technologie d’adaptation intelligente de l’écran simplifie l’installation avec une correction automatique du trapèze de ±40°, aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale, un alignement automatique de l’image, une mise au point automatique ainsi qu’un système d’évitement d’obstacles.

L’image bénéficie du moteur avancé Image Nginx-VUE 2.0, de la compensation de mouvement MEMC à 60 Hz pour une fluidité optimale, et de la compatibilité avec les formats HDR10 et HLG, renforcée par un réglage de la luminosité via l’IA.

Enfin, le projecteur tourne sous Android TV 10.0, donnant accès à plus de 5 000 applications via Google Play. Grâce au Chromecast intégré, il est facile de diffuser du contenu sans fil depuis n’importe quel appareil Android ou Apple, et la commande vocale via Google Assistant ajoute une touche de confort supplémentaire.

Retrouvez le XGIMI Horizon Pro à 799 € au lieu de 1 299 €, soit une remise de 38 % sur Amazon.



