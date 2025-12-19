Enceintes PC gaming 2.0 Edifier G2000 Pro

Ces enceintes gaming offrent un son puissant et immersif grâce à leurs 32 W RMS, avec des pics à 64 W, des basses profondes descendant jusqu’à 75 Hz et un son surround virtuel 7.1 qui assure un positionnement audio précis.

Les haut-parleurs large bande de 3 pouces, associés à un double système bass reflex, créent une véritable immersion cinématographique.

Le design transparent met en valeur l’éclairage RGB TempoFlow à 270°, animé par 20 bandes LED et plus de 100 perles RGB. Les effets lumineux, personnalisables via le logiciel HECATE ou directement depuis les boutons intégrés, proposent sept modes dynamiques qui se synchronisent avec le gameplay.

Pensées pour une utilisation polyvalente, les enceintes prennent en charge le Bluetooth 5.4 pour une connexion sans fil stable jusqu’à 10 mètres, l’USB-C pour une latence ultra-faible sur PC ou PS5, ainsi qu’une entrée auxiliaire jack 3,5 mm compatible Xbox et Switch. Tous les câbles nécessaires sont inclus, de même qu’un adaptateur secteur, pour une installation immédiate.

Leur conception acoustique repose sur un boîtier en MDF et une puce DSP dédiée, garantissant un son clair et sans distorsion, même à volume élevé. Robustes, elles sont équipées de capots en aluminium résistants aux rayures ainsi que de pieds antidérapants.

Trois modes audio optimisés sont disponibles : Jeu pour amplifier les pas et les effets directionnels, Film pour activer pleinement le surround 7.1, et Musique pour mettre en avant les voix et l’équilibre sonore. L’égaliseur personnalisable à 10 bandes, accessible via le logiciel HECATE, permet d’enregistrer ses propres préréglages, tandis que la compatibilité avec l’assistant vocal, activable par un bouton dédié, autorise un contrôle mains libres du volume ou des modes.

Enfin, les semelles en silicone assurent une parfaite stabilité sur le bureau, et la conception inclinée facilite le positionnement sous un écran. Une rainure intégrée permet également une gestion propre des câbles.

Retrouvez les enceintes Edifier G2000 Pro en noir ou blanc à 99,99 € en ce moment sur Amazon.



À ne pas rater également :

Drone DJI Neo à 149 € soit -25% (ultra-léger, protections d’hélices, capteur photo 12MP avec stabilisation optique, vidéos 4K à 30 images par seconde, amélioration automatique des images par IA, 22 Go de mémoire interne, suivi de l’utilisateur, rotation en cercle, décollage en mode fusée...)



Et pour finir en beauté, découvrez encore quelques bonnes affaires :

➡️ Top 3 des promos du jour : écran gaming QD-OLED MSI MAG 32", robot aspirateur Narwal Flow et Lenovo IdeaPad 3

➡️ Rakuten : le sprint final de Noël avec des codes exclusifs Darty et LEGO + codes flash 24h

➡️ Opération ASUS Boulanger : le matériel gaming à prix réduit jusqu’au 28 décembre

➡️ Puissance et autonomie à prix cassé : grosses promos sur les trottinettes électriques Ausom

➡️ Sécurisez votre maison pour les fêtes : les offres exclusives de Noël de WELOCK

➡️ Noël High-Tech : realme casse les prix avec des offres jusqu'à -38 % sur ses smartphones

➡️ Fnac / Darty : les packs smartphones du moment (avec enceinte Bang & Olufsen, Galaxy Chromebook, montre...)