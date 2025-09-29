L'écosystème connecté de Samsung passe à la vitesse supérieure. La firme coréenne ne se contente plus de la domotique et s'aventure sur le terrain de l'automobile et de la sécurité personnelle. Via des mises à jour de son application centrale SmartThings, Samsung entend transformer le smartphone en une télécommande universelle pour les domaines clés de notre quotidien : la mobilité et la sécurité.

Quand la maison pilote la voiture

En partenariat avec Hyundai Motor Group, Samsung déploie officiellement sa fonction Home to Car. Cette intégration permet d'établir une communication directe entre votre logement et votre véhicule. Depuis l'application SmartThings, il devient possible d'effectuer plusieurs actions à distance :

Vérifier l'état général du véhicule,

Verrouiller ou déverrouiller les portières,

Démarrer le moteur à distance,

Activer et régler la climatisation avant d'entrer dans l'habitacle.

La plateforme permet même de créer des routines automatisées. Par exemple, vous pourriez programmer le démarrage du moteur et de la climatisation pour qu'ils s'activent automatiquement au moment où vous verrouillez la porte d'entrée de votre maison.

Les étapes pour inviter et ajouter un nouveau membre à son domicile connecté dans l'application Samsung SmartThings.

Les conditions pour en profiter

Avant de pouvoir utiliser ces fonctionnalités, plusieurs prérequis sont nécessaires. L'accès à ce service est pour l'instant limité et dépend de plusieurs facteurs. Le déploiement initial concernera la Corée du Sud, avant une potentielle extension à d'autres marchés. De plus, il faudra posséder une voiture connectée récente des marques Hyundai, Kia ou Genesis. Les modèles compatibles doivent être équipés d'un système multimédia lancé après fin 2022 (pour Hyundai et Kia) ou fin 2023 (pour Genesis). Un abonnement actif aux services connectés du constructeur (BlueLink, KIA Connect ou Genesis Connected) est également indispensable.

SmartThings Safe, un bouton pour rassurer vos proches

Parallèlement à l'intégration automobile, Samsung lance SmartThings Safe. Il s'agit d'un service gratuit conçu pour apporter une certaine sérénité au quotidien. Intégré à l'application SmartThings, il prend la forme d'un bouton d'alerte virtuel. D'une simple pression, l'utilisateur peut envoyer une notification instantanée à un cercle de proches préalablement définis comme "membres de localisation". Cette alerte contient la position GPS en temps réel de la personne, permettant à ses contacts de savoir où elle se trouve et si elle a besoin d'aide.

Interface de la fonction "Safe Button" de Samsung, montrant la notification d'alerte (à gauche) et l'écran de localisation de la demande d'aide (à droite).

Comment fonctionne cette alerte de sécurité ?

Le fonctionnement se veut simple et rapide. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton, une notification "push" est envoyée à tous les membres désignés. Ces derniers la reçoivent sur leurs appareils compatibles (smartphone, tablette, et même TV connectée ou réfrigérateur Family Hub). L'alerte leur donne des options pour appeler, envoyer un SMS ou lancer la navigation GPS vers la position de l'expéditeur. Il est important de comprendre que ce service n'est pas un appel d'urgence : il ne contacte pas les services de secours. Pour que le système soit opérationnel, les membres désignés doivent eux aussi posséder l'application SmartThings, un compte associé et avoir activé les notifications.