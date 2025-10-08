À l’occasion des Jours Flash Prime d’Amazon, Valerion rend le home cinéma plus accessible avec d’importantes remises pouvant aller jusqu’à -700 € sur ses projecteurs les plus populaires. Certaines offres se poursuivent même jusqu’au 13 octobre sur une sélection de produits.

Spécialiste reconnu du home cinéma, Valerion allie technologie laser RVB avancée, objectifs de précision et design haut de gamme pour offrir une expérience cinématographique immersive.

Voici quelques offres de Valerion pour les Jours Flash Prime Amazon :

Valerion VisionMaster Pro 2 ➡️ 2 399 € (au lieu de 2 999 €)

(offre étendue jusqu'au 13 octobre)

Valerion VisionMaster Pro ➡️ 1 799 € (au lieu de 2 499 €)

Les deux appareils offrent une résolution 4K, un rapport de contraste de 15 000:1, une luminosité pouvant atteindre 3 000 lumens ISO et des options de montage flexibles : ils sont parfaits pour le home cinéma ou comme centre de jeux. Le VisionMaster Pro 2 se démarque également par sa technologie triple laser RVB et son temps de latence de seulement 4 ms à 240 Hz.

Valerion StreamMaster Plus 2 ➡️ 1 599 € (au lieu de 2 199 €)





➡️ (au lieu de 2 199 €) Valerion StreamMaster Plus ➡️ 1 113,73 € (au lieu de 1 599 €)

La série StreamMaster Plus offre une projection RVB triple laser 4K UHD, avec une luminosité ISO de 2 000 lumens (Plus 2) et 1 650 lumens (Plus), un rapport de contraste de 10 000:1 et une gamme de couleurs REC.2020 de 110 %. Elle prend en charge les technologies IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10+ et Filmmaker Mode, et offre une latence d'entrée de 4 ms (1080p à 240 Hz).

