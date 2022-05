AnTuTu : le Black Shark 5 Pro prend le lead

Dans le dernier classement AnTuTu pour les smartphones Android les plus puissants, le Black Shark 5 Pro détrône le Nubia Red Magic 7 Pro.

Équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1, le smartphone gaming Black Shark 5 Pro - une marque soutenue par Xiaomi - s'impose en tête du classement AnTuTu pour le mois d'avril. Il est ici question des résultats pour les smartphones Android premium en Chine.

Le Black Shark 5 Pro détrône ainsi le Red Magic 7 Pro de Nubia (ZTE)… avec également une orientation gaming que l'on retrouve sans surprise pour le Legion Y90 de Lenovo sur la troisième marche du podium. La différence avec le leader se joue notamment en matière de quantité de RAM.

Au pied du podium, le Vivo X80 est le seul appareil du Top 10 à ne pas fonctionner avec un SoC de Qualcomm. Il est en effet animé par un SoC Dimensity 9000 de MediaTek. Cela étant, il est aussi à souligner que les smartphones avec Exynos 2200 ne sont pas vendus en Chine.

Le reste du Top 10 est complété par les modèles iQOO 9, iQOO 9 Pro, Vivo X Note, iQOO Neo 6, Xiaomi 12 Pro et enfin le Realme GT 2 Pro. Les scores AnTuTu se situent entre quasiment 980 000 points et plus de 1,06 million de points.

Dans ce qui peut être considéré comme désormais le milieu de gamme, à noter que c'est le SoC Dimensity 8100 qui occupe les avant-postes avec une mise en œuvre dans le Redmi K50 et le Realme GT Neo 3.

Via une moyenne, ce type de classement mensuel avec AnTuTu est le résultat d'exécutions pour des appareils avec au moins un millier d'échantillons.