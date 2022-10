iPhone 15 Pro : la prochaine série de smartphone Apple aura un truc en plus

La série iPhone 14 a été commercialisée mi-septembre (hors iPhone 14 Plus lancé début octobre) et les analystes ont déjà une idée de la réception de la gamme par le public.

Les précommandes avaient déjà livré quelques tendances, notamment avec l'intérêt massif pour les versions Pro offrant plus de nouveauté que les modèles standard. Le report de trois semaines du lancement de l'iPhone 14 Plus a un peu plus concentré les premiers achats vers les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max dont les tarifs n'ont pas détourné le public.

Pendant qu'Apple est déjà en train de réévaluer à la baisse la production de l'iPhone 14 Plus, les analystes de TrendForce suggèrent que la production des versions Pro de l'iPhone 14 a été ajustée à 50 à 60% de l'ensemble des modèles, avec la possibilité de grimper jusqu'à 65%, confirmant leur succès par rapport aux versions standard.

Sur 2022, la production des nouveaux modèles devrait représenter un peu plus d'un tiers de l'ensemble des iPhone produits et l'attente sur le volume annuel reste de 240 millions d'unités, en faible hausse (+2,8%) par rapport à l'an dernier.

Prudence sur le début d'année 2023

TrendForce note qu'Apple devrait limiter sa production d'iPhone à 52 millions d'unités au premier trimestre 2023 (au lieu de 56 millions d'unités) afin de prendre en compte l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat des consommateurs et le recul plus général des ventes mondiales de smartphones.

iPhone 14 Pro

Il reste également à voir quelles seront les conséquences du durcissement des restrictions commerciales imposées à la Chine par le gouvernement américain, sur les ventes comme sur les chaînes d'approvisionnement.

S'il est encore tôt pour prédire les caractéristiques de la série iPhone 15 de 2023, les analystes de TrendForce tentent leur chance en évoquant le maintien de quatre modèles l'an prochain (un iPhone 15 Plus serait maintenu), avec toujours une différenciation au niveau des processeurs mobiles et de certaines caractéristiques.

Encore plus de RAM dans les iPhone 15 Pro

Ils anticipent notamment le passage pour les versions Pro à 8 Go de mémoire vive, au lieu de 6 Go pour les versions actuelles. Cela se rapproche des standards des smartphones Android (8 Go est désormais courant) tout en restant loin de ce que proposent certains modèles premium (16 à 18 Go de RAM) concurrents. Les versions standard de l'iPhone 15 resteront sur un SoC Apple A16 (gravé en 4 nm) avec 6 Go de RAM.

Seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (ou iPhone 15 Ultra, selon les rumeurs) profiteront du SoC Apple A17 gravé pour la première fois en 3 nm (toujours chez le fondeur TSMC) mais les quatre modèles devraient troquer leur connectique Lightning pour un port USB-C.

Les versions Pro profiteront également d'améliorations sur la partie photo avec des lentilles 8P (8 éléments, pour une plus grande finesse et clarté des clichés) et l'intégration d'un zoom périscopique pour la version iPhone 15 Pro Max.

TrendForce estime enfin que le modem 5G sera toujours fourni par Qualcomm, indépassable sur la 5G mmWave (bandes millimétriques de la 5G) tandis que le modem 5G custom conçu par Apple ne devrait être introduit qu'en 2024...à moins de nouveaux retards.