Voici tout d'abord le PC portable Asus ProArt PZ13 OLED (Copilot+ PC).

Équipé du puissant processeur Snapdragon X1P 42 100 cadencé à 3,4 GHz, il délivre des performances rapides et fluides, que ce soit pour le travail multitâche, la création de contenu ou le divertissement. Associé à 16 Go de RAM LPDDR5X et à un SSD de 1 To, il garantit une exécution efficace des applications et une navigation sans ralentissement. Son GPU Qualcomm Adreno assure quant à lui une excellente puissance graphique, idéale pour les tâches intensives comme les jeux ou l’édition multimédia.

Le ProArt PZ13 arbore un écran OLED tactile de 13,3 pouces avec une résolution 3K (2880 x 1800 pixels) et un format 16:10. Il couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, offre une luminosité HDR jusqu’à 500 nits et restitue des couleurs vives et réalistes.

Robuste, l'appareil répond à la norme militaire US MIL-STD 810H, assurant une résistance accrue face aux chocs, vibrations et conditions extrêmes. Son système de refroidissement optimisé permet de maintenir des températures stables pour préserver les performances sur le long terme.

La touche Copilot intégrée permet un accès immédiat à l’assistant IA de Windows, pour une aide à portée de main au quotidien.

Le PC prend également en charge le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4, et intègre la technologie Smart Amp qui optimise le son pour offrir un audio clair, puissant et immersif.

Retrouvez l'Asus ProArt PZ13 OLED à 799,99 € au lieu de 1 299 €, soit une remise de 38 % sur Amazon.





Et voici quelques autres offres du Prime Day disponibles dans tous les rayons :

PC portable Asus Vivobook S 16 OLED S5606UA-MX052W à 849,99 € soit -15% + 10€ offerts pour les nouveaux adhérents Fnac (16" OLED WQXGA+ 2560 x 1600 px, 400 nits, 120Hz, Ryzen 7 8845HS 8 cœurs jusqu'à 5,1 GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, Windows 11 Home, WiFi 6)



Découvrez aussi nos autres sélections immanquables pour le Prime Day :