Le monde numérique regorge de pièges. Alors que le navigateur DuckDuckGo a déjà bâti sa réputation sur la protection de la vie privée, il franchit une nouvelle étape. Il vient d'ajouter une corde essentielle à son arc de défense, le "Scam Blocker". Cet outil s'engage à identifier et à bloquer automatiquement les tentatives d'escroquerie, offrant une couche de sécurité supplémentaire aux utilisateurs, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur.

Le "Scam Blocker" : un bouclier étendu

Le "Scam Blocker" de DuckDuckGo enrichit un système de protection déjà en place, capable de bloquer les sites de hameçonnage, les logiciels malveillants et les publicités indésirables. Cette nouvelle fonctionnalité cible spécifiquement un éventail de menaces numériques en constante évolution. Elle détecte et bloque :

Les faux sites d'e-commerce : des plateformes fictives qui tentent de soutirer vos informations bancaires.

Les faux sites d'investissement en cryptomonnaies : des pièges conçus pour voler vos fonds dans le domaine des monnaies numériques.

Les "scareware" : des messages d'alertes destinés à vous faire peur qui affichent que votre PC ou smartphone est infecté par un virus et vous incitent à cliquer sur des liens dangereux.

Cette défense proactive vise à vous prémunir contre des pages souvent très convaincantes, conçues pour vous inciter à transmettre des données personnelles ou financières. Le "Scam Blocker" est disponible gratuitement, sans besoin d'abonnement au service Privacy Pro, pour tous les utilisateurs de l'application DuckDuckGo (y compris Mac / iOS), et il est activé par défaut après la mise à jour.

Message d'alerte contre un site malveillant / DuckDuckGo

Une protection robuste qui respecte votre vie privée

Ce qui distingue véritablement la démarche de DuckDuckGo de celle de ses concurrents, c'est son engagement absolu envers la vie privée. Contrairement à des navigateurs comme Safari ou Chrome qui peuvent s'appuyer sur des outils comme Google Safe Browse, nécessitant l'envoi de certaines données à Google, DuckDuckGo prend une voie différente.

Pour son "Scam Blocker", DuckDuckGo s'appuie sur des données fournies par Netcraft, une entreprise indépendante spécialisée dans la cybersécurité. Ce partenariat garantit qu'aucune de vos données de navigation n'est transmise à des tiers. La philosophie est claire : tout est anonymisé, sans aucune collecte d'URL ni d'historique de navigation.

Le fonctionnement est ingénieux : DuckDuckGo reçoit un flux continu d'URL de sites malveillants de Netcraft. Cette liste actualisée est stockée sur les serveurs de DuckDuckGo, puis poussée vers votre navigateur toutes les vingt minutes. Une fois cette liste à jour sur votre appareil, le système opère localement. Si une page que vous consultez figure sur cette liste, le navigateur affiche automatiquement un message d'avertissement. Vous avez alors le choix de continuer à vos risques et périls ou de faire demi-tour vers la sécurité. Cette approche garantit une protection sans compromis sur la confidentialité de vos informations.

Contrer l'évolution constante des cybermenaces

Le paysage des arnaques en ligne évolue sans cesse. Les escrocs et les cybercriminels adaptent constamment leurs tactiques, rendant la tâche des outils de protection plus complexe. Le "Scam Blocker" de DuckDuckGo est une réponse à cette évolution. En plus des escroqueries liées aux cryptomonnaies et aux fausses boutiques en ligne, DuckDuckGo s'attaque aussi aux sites de phishing tentant de se faire passer pour des banques, des impôts, des opérateurs, des services cloud ou des réseaux sociaux, dans le but de voler vos identifiants et données sensibles.

Le navigateur cible également les sites malveillants proposant des téléchargements automatiques et les publicités malveillantes qui, même sans clic, peuvent compromettre votre sécurité. L'alerte s'affiche directement dès la tentative d'accès à un site suspect, sans nécessiter d'extension ou de paramétrage manuel, rendant la protection accessible et simple d'utilisation pour tout le monde.

Une offre de sécurité gratuite et accessible

L'intégration du "Scam Blocker" est un avantage majeur pour les utilisateurs de DuckDuckGo, car elle est proposée gratuitement sur toutes les versions du navigateur, que ce soit sur desktop ou mobile. Cette accessibilité est un point fort, puisque de nombreuses solutions de sécurité avancées requièrent souvent un abonnement.

Pour ceux qui souhaitent une protection encore plus étendue, DuckDuckGo propose l'abonnement "Privacy Pro" à 10 $ par mois. Cette offre inclut un VPN et permet d'étendre la protection du "Scam Blocker" à l'ensemble des navigateurs web installés sur vos appareils, comme Chrome ou Safari. C'est une option pour les utilisateurs qui désirent un gilet pare-balles numérique complet, au-delà de l'écosystème DuckDuckGo.