Le nouveau fleuron de OnePlus se dévoile et met de nouveau le paquet sur les performances en embarquant la puce Snapdragon 8 Elite et sur l'intelligence artificielle avec Gemini à bord et différentes fonctionnalités IA associées. Le OnePlus 13 veut cocher toutes les cases du smartphone haut de gamme tout en conservant les grandes lignes d'un style désormais bien connu et de son interface OxygenOS 15 jouant toujours sur la fluidité et une approche épurée, mais riche en personnalisation. Pari gagnant pour ce début d'année ?