Le jeu vidéo Diablo IV et le festival de metal Hellfest annoncent un partenariat majeur pour l'édition 2025, qui se tiendra du 19 au 22 juin à Clisson. Cette collaboration "démoniaque" proposera des animations immersives, des interviews d'artistes en coulisses et des goodies à gagner sur place et en ligne, mêlant l'univers de Sanctuaire à celui du plus grand festival de metal français.