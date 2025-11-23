C'est une petite révolution administrative qui se prépare à Bruxelles. Face à la grogne des utilisateurs et au décrochage technologique du Vieux Continent, la Commission européenne a dévoilé ce mercredi un paquet de mesures radicales. Au menu : la fin du harcèlement par les bannières de consentement et un report significatif des règles strictes sur l'intelligence artificielle. Un virage pragmatique pour tenter de réconcilier protection des données et innovation.