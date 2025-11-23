Articles les plus consultés
Les promotions se poursuivent pour les smartphones et autres appareils de OnePlus. Un Black Friday ou Instant Discount avec des offres exclusives.
La guerre des puces x86 n'est pas un sprint, mais un marathon. Les derniers chiffres de l'institut Mercury Research pour le troisième trimestre 2025 confirment une tendance de fond : AMD continue de grignoter méthodiquement les parts de marché de son rival historique, Intel.
L'UE envisage un assouplissement de son interdiction des moteurs à combustion pour 2035. Poussée par des constructeurs comme Mercedes-Benz et un contexte économique tendu, cette "pause pragmatique" pourrait autoriser hybrides et carburants de synthèse, mais risque de fragiliser les investissements dans l'électrique et d'avantager la concurrence chinoise sur le long terme.
Mauvaise surprise en Provence. Un couple de Besançon a découvert, en utilisant Google Street View pour repérer une location, l'image d'un homme nu sur sa terrasse, "le sexe à la main". Seul son visage était flouté. L'incident expose une faille majeure dans le respect de la vie privée de Google et rappelle un cas similaire en Argentine, qui s'était soldé par une lourde indemnisation.
Le Sénat a voté un projet de loi explosif. Pour lutter contre la fraude aux allocations, France Travail aura accès aux relevés téléphoniques, fichiers des compagnies aériennes et données de connexion des allocataires. La droite applaudit un outil de contrôle, la gauche dénonce une "surveillance généralisée".
L'Union européenne, sous l'impulsion du Danemark, avance sur un nouveau règlement de protection des mineurs. Mais un article controversé pourrait réintroduire l'obligation pour WhatsApp ou Signal de scanner les conversations privées, malgré l'abandon officiel du projet ChatControl. L'ex-eurodéputé Patrick Breyer dénonce une manœuvre dangereuse pour la vie privée.
Lors de l'assemblée des actionnaires de Tesla, Elon Musk a lancé une proposition stupéfiante : fermer les prisons et confier la surveillance des criminels à des robots Optimus. L'idée est de fournir gratuitement un robot à chaque condamné pour prévenir la récidive tout en leur laissant leur liberté de mouvement. Un projet qui soulève d'immenses questions techniques, éthiques et économiques.
C'est une petite révolution administrative qui se prépare à Bruxelles. Face à la grogne des utilisateurs et au décrochage technologique du Vieux Continent, la Commission européenne a dévoilé ce mercredi un paquet de mesures radicales. Au menu : la fin du harcèlement par les bannières de consentement et un report significatif des règles strictes sur l'intelligence artificielle. Un virage pragmatique pour tenter de réconcilier protection des données et innovation.
L'Allemagne change d'ère : face à la menace russe, Berlin accélère son réarmement, augmente son aide à l'Ukraine à un niveau record pour 2026 et réintroduit un service militaire hybride. Les chefs de la défense européens, réunis à Berlin, s'accordent sur la nécessité pour l'Europe de prendre en charge sa propre sécurité.
L'ancien pilote de F1 s'indigne sur Instagram du prix exorbitant du stationnement parisien pour sa nouvelle voiture électrique. Sauf qu'en regardant les chiffres de plus près, sa critique repose sur une probable erreur de calcul ou de saisie.
