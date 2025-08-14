Une évolution majeure se prépare en coulisses chez Tesla. Le constructeur automobile semble sur le point d'adopter le célèbre moteur 3D Unreal Engine d'Epic Games pour ses visualisations embarquées. L'information, repérée par le hacker "greentheonly" dans le firmware 2025.20 destiné aux Model S et Model X équipées de puces AMD, suggère une amélioration graphique considérable pour les systèmes d'aide à la conduite comme l'Autopilot et le Full Self-Driving (FSD).

Du moteur Godot à la puissance d'Unreal Engine

Actuellement, Tesla utilise le moteur Godot, une solution open-source reconnue pour sa légèreté et son efficacité, parfaitement adaptée aux modèles 3D simples et fonctionnels que l'on voit aujourd'hui sur les écrans des véhicules. Le passage à Unreal Engine marque un changement de dimension. Ce moteur est une référence mondiale dans l'industrie du jeu vidéo, célèbre pour sa capacité à générer des environnements photoréalistes dans des titres AAA. En rejoignant des constructeurs comme Rivian, Ford ou Volvo qui utilisent déjà cette technologie, Tesla montre son intention de rehausser drastiquement la qualité de son interface.

Des visualisations plus réalistes pour renforcer la confiance

L'objectif principal de cette transition est de renforcer la confiance du conducteur dans les capacités de son véhicule. Une visualisation plus fidèle et détaillée de l'environnement permet au conducteur de mieux comprendre ce que la voiture "voit" et analyse en temps réel. Cette mise à niveau pourrait permettre d'afficher des objets que le FSD reconnaît déjà mais ne montre pas à l'écran, tels que :

Les cônes de signalisation,

Les ralentisseurs,

Les nids-de-poule ou débris sur la route,

Les glissières de sécurité,

Les poussettes ou les caddies.

De plus, les modèles 3D des autres véhicules pourraient être bien plus précis, évitant l'effet "étiré" que l'on observe parfois avec les camions ou les limousines. Le rendu global, avec un éclairage plus réaliste et des animations plus fluides, contribuerait à une expérience plus immersive et rassurante.

Crédits : Tesla Newswire / X

Vers une cartographie 3D et une meilleure perception

Au-delà de la simple visualisation de l'Autopilot, la puissance d'Unreal Engine ouvre la porte à d'autres améliorations significatives. L'une des possibilités les plus intéressantes est l'intégration d'une cartographie 3D, similaire à ce que proposent Google Maps ou Apple Maps. Afficher les bâtiments et les arbres environnants en 3D sur l'écran de navigation aiderait les conducteurs à mieux s'orienter en comparant directement les visuels de l'écran avec la réalité. Cette représentation plus riche de l'environnement immédiat rendrait la navigation plus intuitive.

Une mise à niveau matérielle nécessaire

La contrepartie de cette puissance graphique est une demande accrue en ressources matérielles. Le passage à Unreal Engine nécessitera une unité de calcul (MCU) performante. C'est pourquoi cette nouveauté sera probablement réservée aux véhicules équipés des puces AMD plus récentes (MCU 3). Les premiers indices de ce changement ont été trouvés exclusivement sur les Model S et Model X équipées de ces puces. Il est donc très probable que les véhicules plus anciens dotés de puces Intel ne puissent pas bénéficier de cette refonte graphique. Pour le moment, ni Tesla ni Epic Games n'ont commenté officiellement cette découverte.