On commence ce spécial TV du Prime Day avec la Sony Bravia KD-65X85L 4K 65".

Grâce à la technologie Full Array LED, profitez d’une image réaliste et parfaitement visible, même en pleine lumière. Les mouvements rapides restent nets et fluides grâce au X-Motion Clarity, tandis que le processeur X1 optimise chaque scène pour un rendu encore plus précis.

Les haut-parleurs X-Balanced Speaker délivrent un son clair, et avec le Dolby Atmos, l’ensemble audio-visuel s’harmonise avec le Dolby Vision pour une expérience plus immersive.

Les possesseurs de TV Bravia bénéficient d’un accès exclusif à la plateforme Bravia Core : choisissez 5 films en qualité 4K HDR parmi le catalogue Sony Pictures, et profitez d’un an de streaming illimité.

La TV détecte aussi automatiquement la connexion de votre console via HDMI 2.1 et active le mode à faible latence pour une réactivité optimale. Bénéficiez en plus de fonctionnalités exclusives avec la PlayStation 5, pour un jeu fluide et ultra immersif.

Retrouvez la Sony Bravia KD-65X85L 4K 65" à 985 € au lieu de 1 390 €, soit une remise de 29 % sur Amazon.





