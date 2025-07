Voici tout d'abord le casque gaming sans fil Asus ROG Delta II.

Profitez d’une compatibilité étendue grâce à une connectivité tri-mode incluant le sans-fil 2,4 GHz, le Bluetooth et une connexion filaire via jack 3,5 mm, idéale pour PC, consoles et appareils mobiles.

Les haut-parleurs de 50 mm avec diaphragme plaqué titane, associés à une signature sonore sans fil optimisée, délivrent un son riche, équilibré et immersif. Le microphone à perche de 10 mm à bande super-large capture une voix claire et détaillée.

Grâce à la technologie Audio DualFlow, vous pouvez écouter simultanément le son de deux appareils connectés en 2,4 GHz et Bluetooth, et passer sans coupure d’une conversation en jeu à un appel téléphonique.

La technologie sans fil ROG SpeedNova assure une transmission audio ultra-fiable, à faible latence, tout en optimisant la consommation d’énergie. L’autonomie atteint jusqu’à 110 heures en mode 2,4 GHz, avec une charge rapide de 15 minutes pour 11 heures d’utilisation.

Confortable même pendant les longues sessions, le casque pèse seulement 315 grammes et s’accompagne de deux types d’oreillettes ergonomiques en forme de D.

Retrouvez l'Asus ROG Delta II à 183,35 € au lieu de 215,09 €, soit une remise de 15 % sur Amazon en ce moment.







Pour le Prime Day, on peut également trouver les produits Asus suivants à prix réduit :

Et n'hésitez pas non plus à aller voir nos autres bons plans consacrés au Prime Day :