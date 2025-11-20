Montre connectée Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm)
Son design robuste s'appuie sur un verre saphir, des lunettes et des boutons en titane, et un écran AMOLED 3000 nits ultra-lumineux.
Elle excelle en navigation grâce à son GPS : un suivi ultra-précis assuré par le GPS double bande et six systèmes satellites, garantissant une localisation fiable même sous les arbres denses ou entre les grands immeubles. Votre alliée outdoor est renforcée par les cartes hors-lignes et itinéraires qui permettent la recherche de POI, le recalcul automatique de parcours, la création d'itinéraires aller-retour et même l'accès à des cartes de ski.
Conçue pour l’aventure, la T-Rex 3 Pro supporte plus de 180 sports (incluant l'entraînement HYROX), affiche une étanchéité de 10 ATM, et permet la plongée jusqu’à 45 mètres. Pour la sécurité, une lampe intégrée bicolore (rouge doux, blanc puissant, mode Turbo) avec fonction Signal SOS est disponible.
Enfin, vous pouvez compter sur elle longtemps : son autonomie exceptionnelle va jusqu’à 25 jours, vous permettant de rester alimenté pendant vos expéditions les plus longues. Côté santé, la montre assure un suivi cardiaque précis via BioTracker, pouvant être associé au bracelet Helio Strap pour un suivi 24/7 de vos entraînements et de votre récupération.
Vous pouvez obtenir la Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm) en noir ou noir doré en promotion à 372,87 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 399,90 €).
Pour le Black Friday, on peut également retrouver :
- Tête thermostatique intelligente tado° X à 59,99 € (-40%)
- Lot de 3 têtes thermostatiques intelligentes tado° X à 159,98 € (-29%)
- Lot de 4 têtes thermostatiques intelligentes tado° X à 219,99 € (-41%)
- Kit de démarrage tado° Thermostat X connecté filaire à 99,94 € soit -39% (avec thermostat d’ambiance et Bridge X)
- Kit de démarrage tado° Thermostat X connecté sans fil à 119,98 € soit -33% (avec thermostat d’ambiance, Bridge X et support)
- Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC - 12 Go à 539 € (-10%)
- Amazon Echo Dot Max (nouvelle génération) - Blanc, violet ou noir à 99,99 € (-9%)
- Amazon Echo Show 11 - Noir ou blanc à 214,99 € (-10%)
- Manette sans fil Diswoe SW-01 pour Switch 2 / Lite / OLED - Bleu à 17,78 € pour les membres Prime
- Alimentation PC MSI MAG A1000GLS PCIE5 à 119,99 € soit -8% (1000W, 80 Plus Gold, ATX 3.1, compatible PCIe 5.1)
- Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo à 789,99 € soit -30% (avec radiocommande, station de recharge bidirectionnelle, sac à bandoulière, batterie de vol intelligente)
- Casque VR Meta Quest 3S 128 Go à 249,99 € (-24%)
- Samsung Galaxy S25 5G - 256 Go à 649 € + bonus reprise de 150 € (6,2" Dynamic AMOLED 2X FHD+ 120Hz, 4000 mAh, processeur Snapdragon 8 Elite octa-core, 50MP + 10MP + 12MP, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7)
