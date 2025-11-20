Montre connectée Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm)

Son design robuste s'appuie sur un verre saphir, des lunettes et des boutons en titane, et un écran AMOLED 3000 nits ultra-lumineux.

Elle excelle en navigation grâce à son GPS : un suivi ultra-précis assuré par le GPS double bande et six systèmes satellites, garantissant une localisation fiable même sous les arbres denses ou entre les grands immeubles. Votre alliée outdoor est renforcée par les cartes hors-lignes et itinéraires qui permettent la recherche de POI, le recalcul automatique de parcours, la création d'itinéraires aller-retour et même l'accès à des cartes de ski.

Conçue pour l’aventure, la T-Rex 3 Pro supporte plus de 180 sports (incluant l'entraînement HYROX), affiche une étanchéité de 10 ATM, et permet la plongée jusqu’à 45 mètres. Pour la sécurité, une lampe intégrée bicolore (rouge doux, blanc puissant, mode Turbo) avec fonction Signal SOS est disponible.

Enfin, vous pouvez compter sur elle longtemps : son autonomie exceptionnelle va jusqu’à 25 jours, vous permettant de rester alimenté pendant vos expéditions les plus longues. Côté santé, la montre assure un suivi cardiaque précis via BioTracker, pouvant être associé au bracelet Helio Strap pour un suivi 24/7 de vos entraînements et de votre récupération.

Vous pouvez obtenir la Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm) en noir ou noir doré en promotion à 372,87 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 399,90 €).







Pour le Black Friday, on peut également retrouver :

Et pour ne rien rater de nos différents bons plans spécial Black Friday, jetez un œil par ici ➡️