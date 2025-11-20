SSD externes Crucial
- Crucial X9 - 1 To à 94,99 € soit -7% (jusqu’à 1050 Mo/s, USB-C 3.2)
- Crucial X9 - 2 To à 139,99 € soit -7% (jusqu’à 1050 Mo/s, USB-C 3.2)
- Crucial X10 - 2 To à 168,99 € soit -8% (jusqu’à 2100 Mo/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65)
- Crucial X10 Pro - 2 To à 179,99 € soit -8% (jusqu’à 2100 Mo/s, USB-C 3.2, IP55)
- Crucial X10 - 4 To à 287,99 € soit -7% (jusqu’à 2100 Mo/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65)
- Crucial X10 - 4 To à 298,99 € soit -7% (jusqu’à 2100 Mo/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65)
- Crucial X10 - 8 To à 529,99 € soit -9% (jusqu’à 2100 Mo/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65)
SSD internes Crucial
- Crucial T705 PCIe Gen5 NVMe M.2 - 1 To à 113,99 € soit -6% (jusqu’à 13 600 Mo/s)
- Crucial P310 PCIe Gen4 NVMe M.2 - 2 To avec dissipateur à 131,99 € soit -5% (jusqu’à 7100 Mo/s)
- Crucial T710 PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 - 1 To à 134,99 € soit -5% (jusqu'à 14 900 Mo/s)
- Crucial P510 PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 - 2 To à 143,99 € soit -11% (jusqu'à 10 000 Mo/s)
- Crucial T705 PCIe Gen5 NVMe M.2 - 2 To à 191,99 € soit -9% (jusqu’à 14 500 Mo/s)
- Crucial T710 PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 - 4 To à 359,99 € soit -14% (jusqu'à 14 500 Mo/s)
