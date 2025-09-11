Le géant du commerce en ligne Amazon, déjà présent sur le secteur avec ses montures Echo Frames depuis 2019, s'apprête à franchir une nouvelle étape. La firme nourrit des projets ambitieux pour des lunettes intelligentes dotées d'un écran, une fonctionnalité absente de ses produits actuels. Cette offensive se prépare sur deux fronts : un modèle destiné aux consommateurs et un autre, plus spécifique, pour optimiser sa propre logistique. L'objectif est clair, Amazon ne compte pas laisser Meta s'emparer seul de ce marché émergent.

Jayhawk, le grand public en ligne de mire

Le projet le plus attendu porte le nom de code Jayhawk. Ces lunettes, au design soigné et pensées pour un usage quotidien, se destinent à monsieur et madame tout le monde. La sortie est envisagée pour fin 2026 ou début 2027. Techniquement, elles se distinguent nettement des Echo Frames existantes qui se limitent à l'audio et à l'assistant Alexa. Le modèle Jayhawk intégrerait :

Un écran couleur monoculaire,

Une caméra embarquée,

Des haut-parleurs et des microphones.

Une source proche du dossier précise que « le produit se distingue par son approche orientée design et usage quotidien ». Ce saut technologique montre la volonté d'Amazon d'élargir considérablement les fonctionnalités de ses dispositifs portables.

Amelia, un outil sur mesure pour la logistique

En parallèle, Amazon développe depuis l'année dernière un second modèle, baptisé Amelia, conçu spécifiquement pour ses chauffeurs-livreurs. Moins élégant et plus massif, cet appareil est un pur outil d'efficacité. Son écran monochrome affichera en temps réel les instructions de tri et de livraison, guidant les opérateurs directement dans leur champ de vision. Le lancement de ce modèle professionnel est prévu bien avant la version grand public, dès le deuxième trimestre 2026, avec une production initiale planifiée à 100 000 unités. Cette approche illustre une stratégie visant à tester et rentabiliser sa technologie en interne avant de la proposer à une plus large audience.

Un duel technologique se prépare avec Meta

Le terrain de jeu est loin d'être vide. L'initiative d'Amazon vient directement concurrencer Meta, qui développe activement ses propres lunettes à écran sous le nom de code Hypernova. La firme de Mark Zuckerberg, déjà bien positionnée avec ses Ray-Ban Meta, pourrait même présenter des nouveautés lors de sa conférence Meta Connect. La compétition s'annonce féroce, et d'autres acteurs comme Google, avec sa plateforme Android pour lunettes, Samsung ou même Apple, sont également en embuscade, bien que la firme de Cupertino ait récemment semé le trouble en annulant son projet de lunettes de réalité augmentée (N107), dont la connexion obligatoire à un Mac n'a pas convaincu ses dirigeants.

Lunettes intelligentes ou réalité augmentée : la nuance qui change tout

Bien que le terme de "réalité augmentée" (AR) soit parfois utilisé, la description des projets comme Jayhawk correspond davantage à des lunettes intelligentes. Celles-ci se concentrent en effet sur l'affichage d'informations et de notifications via un petit écran. La véritable réalité augmentée, elle, superpose des éléments numériques en 3D dans l'environnement réel. Ce débat sur la terminologie met en lumière les attentes du public. Comme l'analyse un expert du secteur, « il faut distinguer innovation pratique et promesse futuriste ». Les modèles d'Amazon et de Meta semblent pour l'instant privilégier la première approche, avec une valeur ajoutée concrète pour le quotidien ou le travail.