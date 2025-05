L'IPTV illégal, ce système D qui permet à beaucoup d'accéder à une myriade de chaînes et de services de streaming à moindre coût, est clairement dans l'œil du cyclone. L'Arcom, le gendarme français de l'audiovisuel, a sonné la charge, et les utilisateurs ne sont plus à l'abri. Entre amendes salées et nouvelles techniques de blocage comme celui des DNS, le message est clair : la récréation est terminée.