Imaginez un peu pouvoir rouler à près de 400 mètres sous la mer, sur plus de 26 kilomètres. C'est le défi fou que la Norvège est en train de relever avec le projet Rogfast, destiné à devenir ni plus ni moins que le tunnel routier sous-marin le plus long et le plus profond de la planète. Ouverture prévue en 2033 pour ce mastodonte de béton et de roche qui vise à connecter la côte ouest du pays, en disant adieu aux interminables traversées en ferry.