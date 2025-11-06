Xiaomi Watch 2 Pro

Elle possède un boîtier en acier inoxydable, un écran AMOLED HD de 1,43 pouce avec Always-on Display, ainsi qu’une couronne rotative pour une navigation intuitive.

Avec une autonomie de 72 heures en mode AOD, la montre assure une surveillance continue de la santé, incluant la fréquence cardiaque, le SpO2 et le suivi du sommeil. La fonction appels Bluetooth permet de répondre facilement à vos appels en un clic.

Le GPS double-bande offre une localisation précise et un guidage fiable. Plus de 150 modes sportifs sont disponibles, dont 10 programmes de course intégrés.

Étanche jusqu’à 50 mètres, elle convient aux sports aquatiques et, avec 2 + 32 Go de stockage, vous pouvez emporter votre musique partout.

Retrouvez en ce moment la Xiaomi Watch 2 Pro en noir à 254,99 € au lieu de 329,99 € pour la version eSIM, ou à 229,99 € au lieu de 269,99 € en noir ou argent pour la version Bluetooth sur le site officiel. Les Redmi Buds 6 Active vous sont également offerts.





