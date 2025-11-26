PC portable gaming MSI Sword 16 HX B14VGKG-1035FR

Il combine un processeur Intel Core i7-14650HX (16 cœurs, jusqu'à 5,2 GHz) avec une carte graphique RTX 4070 (8 Go GDDR6), exploitant DLSS 3, l’architecture Ada Lovelace et les technologies Max-Q. L’ensemble offre des performances élevées, une excellente fluidité et des graphismes de dernière génération.

Il est doté de 16 Go de RAM DDR5-5600 pour assurer une réactivité rapide, ainsi que d’un SSD NVMe PCIe de 1 To offrant un espace de stockage confortable et des temps de chargement réduits.

L’écran 16" FHD+ (1920 x 1200) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une dalle de type IPS propose une image nette, des couleurs fidèles et une bonne fluidité.

Le système de refroidissement MSI Cooler Boost 5 a été repensé avec deux ventilateurs, cinq caloducs élargis partagés entre CPU et GPU, et six sorties d’air pour optimiser la dissipation thermique. Associé à une pâte thermique dédiée, il maintient des performances stables même en utilisation soutenue.

Le clavier RGB à 24 zones, doté d’un pavé numérique, permet une utilisation agréable et personnalisable.

Vous pouvez retrouver le MSI Sword 16 HX B14VGKG-1035FR à 999 € au lieu de 1 185,72 €, soit une remise de 16% sur Amazon.



