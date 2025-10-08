Nothing Phone (3) 256 Go

Il est équipé d’un écran AMOLED flexible de 6,67 pouces, offrant une luminosité de 4 500 nits, une densité de 460 ppi, un taux d’échantillonnage tactile de 1 000 Hz et un taux de gradation PWM de 960 Hz. Certifié HDR10+, il affiche 1,07 milliard de couleurs vives et un taux de contraste de 1 000 000:1.

Au cœur de l’interface Glyph, la Glyph Matrix ne se limite pas aux notifications : elle fait également apparaître alertes importantes, fonctionnalités et jeux.

Le Phone (3) dispose d’un appareil principal OIS 50 MP, d’un appareil avec périscope OIS 50 MP, d’un ultra grand-angle 50 MP et d’un appareil frontal 50 MP.

La plateforme mobile Snapdragon 8s Gen 4, un processeur puissant et efficace, garantit des performances de premier ordre. Avec jusqu’à 24 Go de RAM via le Booster, huit grands cœurs atteignant 3,2 GHz sur un procédé 4 nm et un moteur AI Engine, le Phone (3) offre une expérience fluide et réactive. La mémoire est composée de RAM LPDDR5X et de ROM UFS 4.0.

Sa batterie est la plus avancée et durable à ce jour, se rechargeant de 1 à 50 % en moins de 20 minutes. Compatible avec la charge sans fil 15 W, il est aussi capable de servir de chargeur sans fil 5 W.

Avec la certification IP68, le Phone (3) peut être immergé dans l’eau douce jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes et est totalement étanche à la poussière.

Tout est organisé au même endroit grâce à Essential Space : l’IA aide à classer vos captures, génère des suggestions et suit ce qui compte. Avec Essential Key, un simple appui capture l’écran, un appui long enregistre vos idées et un double appui permet d’accéder à Essential Space.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre test du Nothing Phone (3).

Retrouvez le Nothing Phone (3) en blanc ou noir à 699 € avec Prime (prix officiel 849 €).

