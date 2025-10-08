Nothing Phone (3) 256 Go
Il est équipé d’un écran AMOLED flexible de 6,67 pouces, offrant une luminosité de 4 500 nits, une densité de 460 ppi, un taux d’échantillonnage tactile de 1 000 Hz et un taux de gradation PWM de 960 Hz. Certifié HDR10+, il affiche 1,07 milliard de couleurs vives et un taux de contraste de 1 000 000:1.
Au cœur de l’interface Glyph, la Glyph Matrix ne se limite pas aux notifications : elle fait également apparaître alertes importantes, fonctionnalités et jeux.
Le Phone (3) dispose d’un appareil principal OIS 50 MP, d’un appareil avec périscope OIS 50 MP, d’un ultra grand-angle 50 MP et d’un appareil frontal 50 MP.
La plateforme mobile Snapdragon 8s Gen 4, un processeur puissant et efficace, garantit des performances de premier ordre. Avec jusqu’à 24 Go de RAM via le Booster, huit grands cœurs atteignant 3,2 GHz sur un procédé 4 nm et un moteur AI Engine, le Phone (3) offre une expérience fluide et réactive. La mémoire est composée de RAM LPDDR5X et de ROM UFS 4.0.
Sa batterie est la plus avancée et durable à ce jour, se rechargeant de 1 à 50 % en moins de 20 minutes. Compatible avec la charge sans fil 15 W, il est aussi capable de servir de chargeur sans fil 5 W.
Avec la certification IP68, le Phone (3) peut être immergé dans l’eau douce jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes et est totalement étanche à la poussière.
Tout est organisé au même endroit grâce à Essential Space : l’IA aide à classer vos captures, génère des suggestions et suit ce qui compte. Avec Essential Key, un simple appui capture l’écran, un appui long enregistre vos idées et un double appui permet d’accéder à Essential Space.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre test du Nothing Phone (3).
Retrouvez le Nothing Phone (3) en blanc ou noir à 699 € avec Prime (prix officiel 849 €).
Sont également en promotion jusqu'à ce soir minuit pour les membres Prime :
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 512 Go Gris + Chargeur secteur 25W inclus à 899 € soit -34% (6,8" Dynamic AMOLED 120Hz, 200MP, vidéo 8K, RAM 12 Go, Snapdragon 8 Gen 3 octa-core, IP68, WiFi 7...)
- Pack Google Pixel 10 Pro 128 Go (Quartz Gris / Noir / Porcelaine) + Buds Pro 2 à 1 049 € soit -15% (6,3" Super Actua, max 3000 nits, Gorilla Glass Victus 2, Gemini, triple appareil photo arrière, zoom 100x, vidéo 8K...)
- iPad A16 - 11" 128 Go Argent à 345,99 € (-9%)
- Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 Max à 949 € soit -21% (2400W-3100W, LiFePO4 2048 Wh, entrée solaire max 1000W, 13 ports...)
- TV Philips Ambilight 75PUS8309 4K - 75" à 719 € (-15%)
- Casque à conduction osseuse Shokz OpenSwim Pro - Gris ou rouge à 159 € soit -20% (IP68, BT 5.4, stockage MP3 32 Go, micros à annulation de bruit, jusqu'à 9h d'autonomie)
- Mini PC GEEKOM A6 à 424,15 € soit -15% (Ryzen 7 6800H 8 cœurs jusqu'à 4,7 GHz, graphiques Radeon 680M, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, quadruple affichage 4K, Win 11 Pro, WiFi 6E, BT. 5.2)
- Mini PC GEEKOM IT15 à 899 € soit -25% (Core Ultra 9 285H 16 cœurs jusqu'à 5,4 GHz, RAM 32 Go DDR5, SSD 2 To, GPU Intel Arc 140T 99 TOPS, quadruple affichage 8K, Win 11 Pro, WiFi 7, BT 5.4)
- Meta Quest 3S 256 Go à 349,99 € (-19%)
- Carte graphique ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16Go à 673,99 €
- Volant de course et pédales Logitech G G29 Driving Force à 175,23 € soit -20% (retour de force réaliste à 2 moteurs, rotation 900°, commandes de jeu d'accès direct, sélecteur 24 points...)
- LG GramBook 15U50T-G.AA56F à 529 € soit -11% (15" IPS FHD, Intel Evo i5-1334, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Iris Xe Graphics, Win 11 Home)
- PC portable gaming Alienware 16 Aurora AC16250 à 999 € soit -26% (16" WQXGA 2560 x 1600, 120Hz, 100% sRGB, Core 7-240H 10 cœurs jusqu’à 5,2 GHz, RTX 5060, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Win 11 Home)
- PC portable Dell XPS 13 Copilot+ 9345 à 1 029 € soit -39% (13,4" FHD+ 120Hz, Snapdragon X Elite 12 cœurs jusqu'à 4 GHz, graphiques Adreno, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, Win 11 Home)
- PC portable gaming MSI Katana 15 HX B14WGK-018FR à 1 204 € soit -5% (15,6" FHD+ 144Hz, Core i7-14650HX 16 cœurs, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, RTX 5070, Win 11 Famille)
- Apple Watch Series 10 (42 mm GPS) - Boîtier Aluminium Noir de Jais et Bracelet Sport Noir (M/L) à 359 € (-8%)
Profitez également de nos autres bons plans des Jours Flash Prime jusqu'à minuit :
- Thermostats intelligents tado°
- Adaptateurs CPL et kits Wi-Fi devolo
- Projecteurs 4K Valerion
- SSD internes / externes et mémoire RAM Crucial
- Robots nettoyeurs et aspirateurs Narwal
- Solutions pour la maison connectée Aqara
- Appareils et accessoires domotiques SwitchBot
- PC portables ASUS et ordinateurs gaming ROG
- Aspirateurs balais, robots et tondeuses connectées MOVA