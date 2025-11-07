Trottinette électrique Xiaomi 4 (Xiaomi Electric Scooter 4)

Elle offre une conduite plus confortable grâce à des dimensions globales optimisées par rapport aux précédentes versions : longueur, hauteur, largeur du guidon et du plateau ont toutes été revues à la hausse pour un meilleur équilibre et une posture plus naturelle. Son plateau élargi et sa poignée plus large améliorent la stabilité, tandis que sa hauteur augmentée favorise un confort accru lors de la conduite.

Ses pneus de 10 pouces sans chambre à air assurent une meilleure absorption des chocs et une adhérence supérieure sur les routes irrégulières. Leur conception renforcée limite les risques de crevaison et prolonge la durée de vie des pneus, tout en garantissant une conduite fluide et sûre.

La trottinette embarque une batterie de 275,4 Wh qui offre jusqu’à 35 km d’autonomie à pleine charge. Son moteur sans balais développe une puissance maximale de 600 W, permettant d’atteindre 25 km/h et de gravir des pentes allant jusqu’à 16 %. Trois modes de conduite sont disponibles afin d’adapter la vitesse aux différentes situations : piéton (6 km/h), standard (20 km/h) et sport (25 km/h).

Le système intelligent de gestion de la batterie (BMS) protège efficacement la trottinette contre les courts-circuits, les surintensités, les surcharges, les décharges excessives et les températures extrêmes. Une mise en veille automatique est également prévue en cas de sous-tension.

Grâce à l’application Xiaomi Home / Mi Home, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctionnalités : tutoriels, mise à jour du micrologiciel, affichage du kilométrage restant, détection des erreurs et verrouillage à distance. Le tableau de bord numérique a été repensé pour une lecture claire et rapide des informations essentielles, incluant désormais un rappel d’entretien des pneus.

La trottinette se distingue également par ses détails pratiques : une poignée antidérapante en silicone pour une meilleure prise en main, un port de charge repositionné pour plus de commodité, et un système de pliage avant repensé facilitant le transport. Enfin, son double système de freinage, E-ABS à l’avant et frein à disque à l’arrière, assure un contrôle optimal et des arrêts en toute sécurité.

Vous pouvez obtenir la trottinette électrique Xiaomi 4 à 251,99 € avec le coupon de -10% à récupérer sur le site officiel. Des gants isolés et coupe-vent vous sont également offerts en ce moment avec la trottinette (taille au choix).

Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 OLED

Il embarque le processeur Ryzen AI 7 350, doté de 8 cœurs et 16 threads, capable d’atteindre jusqu’à 5 GHz pour des performances exceptionnelles en multitâche et en création de contenu. Sa carte graphique intégrée Radeon 860M assure une excellente prise en charge des applications graphiques exigeantes, qu’il s’agisse de retouche photo, de design ou de divertissement multimédia.

Avec 32 Go de mémoire DDR5-5600, le système garantit une réactivité fluide même lors de l’exécution simultanée de plusieurs logiciels, tandis que le SSD PCIe 4.0x4 de 512 Go offre des vitesses de transfert élevées et des temps de chargement quasi instantanés.

L’écran OLED de 16 pouces affiche une résolution 2,8K (2880 x 1800) avec une luminosité de 500 nits, offrant des images nettes, contrastées et fidèles à la réalité grâce à une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Côté connectivité, l’IdeaPad Slim 5 prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 et intègre deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI 2.1 et un lecteur de carte microSD.

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 OLED est en promotion à 799,99 € au lieu de 1 199,99 €, soit une remise de -33 % chez Boulanger en ce moment.

HONOR Magic7 Pro 5G (12 + 512 Go)

Il est équipé d’un écran OLED de 6,8 pouces en résolution FHD+, offrant des couleurs éclatantes, des noirs profonds et un contraste saisissant pour une immersion visuelle totale, que ce soit pour le streaming, le jeu ou la navigation.

Son système photo intelligent capture chaque détail avec une précision remarquable. Grâce à l’optimisation logicielle et aux capteurs de haute qualité, les clichés restent nets et lumineux, de jour comme de nuit, avec un équilibre parfait entre les zones claires et les ombres.

Sous le capot, le Magic7 Pro embarque un processeur ultra-puissant associé à 12 Go de mémoire vive, garantissant une fluidité exemplaire dans toutes les situations, même lors de l’exécution d’applications exigeantes. Sa batterie longue durée assure une autonomie confortable tout au long de la journée, tandis que la technologie HONOR SuperCharge permet de récupérer plusieurs heures d’énergie en seulement quelques minutes de charge.

Le smartphone intègre également la reconnaissance faciale, un capteur d’empreinte ultra-réactif et un système de gestion intelligente de l’énergie qui s’adapte à vos habitudes d’utilisation.

Vous pouvez obtenir le HONOR Magic7 Pro 5G (12 + 512 Go) en noir à 622,15 € avec le code FRCD70 jusqu'à ce soir minuit sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.



