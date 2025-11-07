Avant le coup d’envoi officiel du Black Friday, Rue du Commerce lance ses Black Days, qui se poursuivent jusqu’au 23 novembre. Pendant cette période, profitez de promotions sur une large sélection de produits : petit électroménager, image, son et photo, smartphones, informatique, mais aussi jeux, livres et bien plus encore. Une occasion idéale pour anticiper vos achats de Noël ou réaliser dès maintenant de belles économies sur des produits dont vous avez besoin.
Voici notre top 10 des offres parmi les plus intéressantes !
TOP 10 des Black Days Rue du Commerce
- Chauffage soufflant céramique Rowenta Mini Excel Eco Safe SO9266 à 67,01 € soit -5% (1800W, 2 vitesses, température et puissance ajustables, filtre lavable, fonction Eco Energy, protection en cas de surchauffe et arrêt automatique...)
- Friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Mega EZ855D20 à 105,15 € soit -34% (7,5L, 2020W, 8 programmes)
- Casque gaming sans fil Logitech G G522 LIGHTSPEED - Noir à 129,95 € soit -23% (son HQ, éclairage dynamique LIGHTSYNC RVB, transducteurs PRO-G 40 mm, micro avec bande passante complète 48 kHz et technologie BLUE VO!CE...)
- Montre connectée Amazfit Balance - 46 mm - Noir à 174,93 € soit -5% (et prix officiel 249,90 €) (écran HD AMOLED, appels Bluetooth, NFC, jusqu'à 150 modes sportifs, suivi santé avancé, Zepp OS intégré, jusqu'à 14 jours d'autonomie, coach sportif personnel avec support IA et coach du sommeil...)
- Écouteurs Bluetooth ouverts Bose Ultra Open Earbuds - Noir à 237,39 € soit -9% (et prix officiel 349,95 €) (ultra légers, charnière en silicone souple, jusqu'à 7h d'autonomie, IPX4, BT 5.3)
- Trottinette électrique iScooter iX3 à 379 € (prix officiel 459 €) (800W, max 40 km/h, autonomie jusqu'à 40 km, pneus tout-terrain 10")
- Vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 2 Pro à 385,30 € (prix officiel 599 €) (FHD, 400 Lumens ISO, DLP, 2 haut-parleurs 8W, compatible Dolby Audio / Dolby Digital / Dolby Digital Plus, écran 40" à 200", adaptation d'écran intelligente, Android TV 11.0...)
- TV QLED TCL 55P7K 4K - 55" à 399 € (-11%)
- Samsung Galaxy Book4 à 589,90 € (15,6" FHD, Core i5-1355U, Intel UHD Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Wi-Fi 6, BT 5.2, Windows 11 Famille)
- PC portable gaming MSI Cyborg 15 B13W FKG-661FR à 999,95 € soit -9% (15,6" FHD 144Hz, Core i7 13620H, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, RTX 5060 8 Go, DLSS 4, Wi-Fi 6E, BT 5.3, Windows 11 Famille)
Rendez-vous sur la page dédiée aux Black Days Rue du Commerce pour découvrir toutes les offres.
