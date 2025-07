Voici tout d'abord le PC portable gaming MSI Cyborg 15 A13VFK-1691FR.

Équipé du puissant processeur Core i7-13620H (8 cœurs, 16 threads, jusqu’à 4,5 GHz) et de la carte graphique RTX 4060 (8 Go GDDR6), il offre une fluidité remarquable et une réactivité sans faille.

Grâce à 16 Go de mémoire DDR5-5600 (2 x 8 Go) et un SSD NVMe PCIe Gen4 de 512 Go, profitez d’un démarrage ultra-rapide, d’un multitâche fluide et de chargements accélérés.

L'écran IPS de 15,6 pouces Full HD 144Hz offre une fréquence de rafraîchissement élevée pour une expérience de jeu fluide, ainsi que des couleurs éclatantes et des angles de vue larges pour une immersion totale.

Le PC intègre le système de refroidissement Cooler Boost, avec plusieurs sorties d’air et une gestion thermique optimisée pour maintenir les performances sans surchauffe.

Côté connectivité, l'appareil supporte le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3 et intègre des ports HDMI 2.1, USB-C, USB-A et Kensington, pour une flexibilité maximale et une sécurité renforcée.

Vous pouvez obtenir le MSI Cyborg 15 A13VFK-1691FR à 799 € au lieu de 999 €, soit une remise de 20 % sur Amazon jusqu'à ce soir minuit.



Les PC portables et produits MSI suivants sont également à prix réduit pour le Prime Day :

Manette sans fil MSI FORCE GC30 V2 - Noir ou blanc à 34,99 € soit -21% (connectivité filaire et sans fil 2,4 GHz, jusqu'à 8h d'autonomie, croix directionnelle interchangeable, double moteur de vibration, gâchettes avec 256 niveaux d'entrée graduée...)



