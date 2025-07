On commence avec la caméra de surveillance WiFi extérieure Reolink 4K PTZ à double objectif.

Dotée d’un objectif grand angle, elle capture des images d’une clarté exceptionnelle. Grâce aux projecteurs intégrés, elle assure une vision en couleurs même dans l’obscurité, pour une surveillance fiable 24h/24.

Avec un champ de vision horizontal de 104° à 38° et vertical de 60° à 21°, la caméra offre une rotation panoramique à 355°, une inclinaison à 90° et un suivi automatique de l’activité jusqu’à 15 mètres de jour et 10 mètres de nuit.

Équipée d’un téléobjectif et d’un objectif grand angle, elle combine suivi automatique et zoom hybride 6x pour capturer à la fois les détails et une vue d’ensemble en simultané. Vous bénéficiez d’une vision large et d’un gros plan net sur la cible.

Grâce à l'IA intégrée, la caméra distingue les humains, véhicules et animaux de compagnie des objets sans importance, réduisant ainsi les fausses alertes.

Compatible avec les cartes microSD jusqu’à 512 Go (non incluse) et le protocole FTP, elle adopte le codec vidéo H.265 pour une compression efficace, réduisant la consommation de bande passante et l’espace de stockage.

Intégrant le WiFi 6, la caméra offre une connexion rapide et stable à longue portée et est compatible avec les bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Retrouvez la Reolink 4K PTZ à 139,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 30 % sur Amazon.



Les caméras Reolink suivantes sont également à prix réduit jusqu'à ce soir minuit pour le Prime Day :



Cosori, spécialiste des appareils de cuisson sains, propose également des réductions exclusives sur Amazon pour le Prime Day :

Friteuse sans huile double compartiment TwinFry à 189,51 € soit -5% (et prix officiel 249,99 €) (double zone avec séparateur amovible, 10L, 35°C-240°C, application avec idées de recettes, cuisson homogène 360°, 6 modes de cuisson)





Friteuse sans huile Turbo Tower Pro Double Stack à 219,99 € soit -15% (et prix officiel 319,99 €) (design vertical, 10,8L, 7 modes de cuisson, application avec idées de recettes, répartition uniforme de la chaleur, 5 vitesses de ventilation)

