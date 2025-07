Voici en premier la station électrique portable BLUETTI Elite 200 V2.

Avec une capacité de 2073,6 Wh et une puissance de sortie de 2600 W (jusqu’à 5200 W en crête), l’Elite 200 V2 peut alimenter jusqu’à 7 appareils simultanément.

Équipée de batteries LFP de qualité automobile offrant plus de 6000 cycles, l’Elite 200 V2 bénéficie d’une longévité exceptionnelle, jusqu’à 12 fois supérieure à la moyenne. Son système de protection multicouche garantit un fonctionnement fiable, même en conditions extrêmes.

Grâce à la technologie TurboBoost et aux modules MPPT intégrés, la station atteint 80 % de charge en seulement 45 minutes via une double entrée CA et CC, pour une efficacité maximale, partout où vous êtes.

Conçue pour allier performance et sobriété énergétique, elle se pilote facilement via une application mise à jour qui vous permet de suivre votre consommation en temps réel et de gérer l’appareil à distance.

Avec un niveau sonore de seulement 16 dB, l’Elite 200 V2 fonctionne également en toute discrétion.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre test de la BLUETTI Elite 200 V2.

Vous pouvez obtenir la BLUETTI Elite 200 V2 à 999 € au lieu de 1 499 €, soit une remise de 33 % sur Amazon.



Une multitude d'autres offres vous attendent pour le Prime Day, à savoir :

