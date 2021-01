GNT vous souhaite une bonne année 2021 ! Et cette année, promis, on ne va pas faire de vœux ^^

Non, c'est promis, vraiment, cette année on ne va pas faire des voeux de bonheur, de santé, de prospérité, de régime (quoi que ça il faudrait mieux ...), non on ne va pas vous dire que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes ou, encore pire, dire que cette année 2021 devrait être meilleure que l'année de mer.. qu'on vient de passer. Non, restons sobres et très pragmatiques (vu le contexte nous avons plutôt intérêt), et je vais juste vous souhaiter, ainsi que toute notre équipe, une bonne année, point à la ligne ! En espérant que déjà cette simple promesse ne soit pas une utopie ^^

Bon, rédiger un article pour souhaiter la bonne année à 3h du matin, après un "superbe" réveillon à 3 (sympa le couvre-feu), ce n'est peut-être pas la meilleure idée de l'année, mais autant profiter de ce moment privilégié pour vous dire à vous, nos fidèles lecteurs depuis tant d'années maintenant (nous fêterons nos 20 ans cet été !) que nous vous remercions de votre présence continue à nos côtés depuis tant d'années. Malgré un contexte économique extrêmement délicat pour des centaines de milliers de petites entreprises, y compris dans le domaine de la presse nous concernant avec une perte de 70% de nos revenus publicitaires durant de très longs mois, nous sommes toujours là, et vous aurez donc votre lot d'articles y compris en ce jour férié, et y compris durant tout le week-end, elle n'est pas belle la vie ?

Plus sérieusement, malgré le contexte sanitaire complexe, cette année a vu pas mal de bouleversements au niveau technologique, que ce soit pour les gamers avec l'arrivée de deux consoles de nouvelle génération, la PS5 et la Xbox Series S / X.

Pour les geeks que nous sommes, une armada de nouveaux matériels a débarqué, notamment avec des smartphones toujours plus puissants, fins, dotés d'APN de quoi (presque) rivaliser avec un appareil photo reflex, allant de l'iPhone 12 aux Samsung Galaxy S20 / Note 20... en passant par les Xiaomi Mi 10, Huawei P40 Pro ou OnePlus 8T.

Signalons également l'arrivée de la 5G dans le domaine de la mobilité, qui ne montrera tout son potentiel qu'en 2021, mais qui, soyez-en certains, changera à terme très fortement nos habitudes tellement ses applications sont nombreuses (ce n'est pas "juste" un débit plus élevé qui est apporté).

On pourrait également parler de l'avancée de la voiture autonome, de la conquête spatiale avec l'objectif Mars, ou bien encore de la fusion nucléaire pour une énergie propre et illimitée.

Les défis en 2021 seront nombreux, mais, nous, Français, avons déjà montré en 2020 combien en temps de crise nous sommes capables de nous réinventer, de nous mobiliser, de répondre très vite aux nouveaux besoins et défis technologiques, notre industrie s'est réinventée à la vitesse de l'éclair sous la pression du covid, et l'année 2021 devrait poursuivre cette mutation (humm moi il faut que j'arrête de regarder le discours du Président de la République le soir du réveillon ^^).

Sur ce, avant de nous replonger dans un quotidien qu'il nous faudra probablement réinventer, je tenais une nouvelle fois, avec toute l'équipe, à vous remercier de votre fidélité et à vous souhaiter une bonne année 2021 !